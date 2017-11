Hvilke biler er billigst å eie? Se tallene som overrasker

(Hegnar.no) Usikkerheten blant bilkjøpere er større enn noen gang. Det finnes et virvar av modeller og drivlinjer. Skal man leie, eie eller abonnere?

Det som virkelig betyr noe er hva bilen koster deg i løpet av de årene du eier/benytter den. Det gir uansett en god pekepinn på hvilke reelle kostnader som er forbundet med bilhold.

Vi har fått Rødboka til å lage en oversikt over nettopp dette; en Total cost of ownership-vurdering (TCO) av mange av bestselgerne i Norge. Den gir noen forbløffende resultater.

Forutsetningen for regnestykket er at man eier bilen i 36 måneder, kjører 16.000 km årlig, har 4.000 kroner egenandel og 75 prosent bonus på forsikringen (og ingen førere under 24 år), har normal kjøring, samt parkerer i urbant strøk.

Se en større utgave av tabellen her

- Enorme forskjeller

- Tabellen taler jo sitt stumme, men overdøvende språk. Den viser at det er enorme forskjeller i å eie riktig vs gal bil om man kun skal måle det økonomisk. Det gir nesten syv ganger kostnaden å eie en Audi Q7 bensin vs. enn e-Golf. Begge to kommer som regel frem, sier daglig leder Geir Kristoffersen i Rødboka til Hegnar.no.

- Vi så jo et par ting som overrasket noe. Eksempelvis har flere ladbare hybrider relativt stort prisfall. Outlander ladbar hybrid har høyere TCO enn sine bensin- og diesel-tvillinger. Vi mener dette kommer av salgsvolumet. Dersom man prioriterer lavt verdifall høyt på sin kriterieliste bør man ikke velge volumselgeren. Bilene er jo relativt nye, bare tre år så det er ofte ikke andre virkemidler enn pris som virker for å få solgt, sier Kristoffersen.

Tesla rimeligere enn en Golf

Vi ser i tabellen at Tesla kommer svært gunstig ut. En Tesla Model S75 D med firehjulstrekk koster ifølge Rødbokas beregninger deg mindre i løpet av tre år enn en rimelig VW Golf.

Som observante lesere sikkert vil legge merke til finnes det modeller i tabellen som ikke lenger er i prislistene, som RAV4 diesel, i3 60 Ah og Leaf 30 kw.

- Siden storparten av folket som har valgt modellene, kjører rundt i nettopp disse variantene vil jeg tro det vil oppfattes som relevant, sier Kristoffersen til Hegnar.no.

Rødboka

Rødboka skiller mellom utropspris (På-ruta) og reell salgspris og har gjennom mange år utviklet gode data gjennom å sammenligne reelle observerte salgspriser med prisfallsalgoritmer. Disse algoritmene sammen med fremtidige makroøkonomiske analyser benyttes så til kvalifisert gjetning av hvilken fremtidig pris bilen får om 12, 24, 36 måneder. Data fra Rødboka benyttes i stort antall av norske virksomheter blant bilforhandlere, bank/finans, leasing og offentlig forvaltning.

Les også:

Absurde opplevelser i ekstrem familiebil!

Tesla på bunn i ny kåring