Hyllet og benådet av Trump. Her er lista over 20 år med sheriffens skrekkregime

85-åringen risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering. Han ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

Ifølge Washington Post ba Donald Trump først justisministeren om å stanse straffesaken mot sheriffen. Da Jeff Sessions sa nei gikk Trump for benådning.



- I sin tid som sheriff har Joe Arpaio tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring. Han er nå 85 år og har tjent landet vårt i beundringsverdige 50 år og er derfor verdig en benådning fra presidenten, het det i en uttalelse fra Det hvite hus.

«Konsentrasjonsleir»

Lokalavisa Phoenix New Time har fulgt med på Joe Arpaio siden han ble utnevnt til sheriff i 1993 i Maricopa County, som inneholder storbyen Phoenix. Etter at Trump valgte å benåde den omstridte sheriffen, har avisa laget en oversikt på Twitter over sheriffens mest kontroversielle handlinger, som opp gjennom årene har vakt oppsikt og avsky.

Arpaio ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir omringet av et elektrisk gjerde i Arizonas glovarme ørken. «Teltbyen» kan huse 2000 mennesker, og alle som soner der er ulovlige innvandrere eller personer dømt for ikke-voldelige forbrytelser, som for eksempel ruskjøring.

Temperaturen i teltene kan stige til over 60 varmegrader, og sheriffen har selv omtalt teltleiren som en konsentrasjonsleir.

Sheriffen begrunnet teltleiren med overbefolkning i vanlige fengsler og for å understreke at han var tøff mot kjeltringer. På spørsmål om forholdene i teltleieren, har han tidligere svart:

- Hva skal jeg gjøre? Løslate dem fra fengsel fordi det er for varmt?, ifølge Azcentral.

Teltleiren er blitt besluttet stengt i løpet av dette året, etter at Arpaio tapte sheriffvalget i november i fjor.

Umenneskelige forhold

Amnesty International, er en av flere menneskerettighetsorganisasjoner som lenge har anklaget Arpaio for å holde fanger under umenneskelige forhold.

I 2015 skrev Phoenix New Time at nærmere 160 fanger hadde dødd mens de sonet i ett av Arpaios fengsler. Flere av dødsfallene skal ha blitt registret uten noen nærmere forklaring på hva som hadde skjedd.

Ifølge avisa tillot sheriffen fangene å bli bundet fast i stoler som førte til at flere av dem døde. En av dem, Scott Norberg, ble skutt 21 ganger med en såkalt «stun gun», som er et elektrosjokkvåpen som gir elektrisk støt, og deretter bundet fast.

Avisa skriver også at langt flere innsatte hengte seg selv i fengslene som sheriffen styrte, enn fanger i andre statlige fengsler.

I 1997 fortalte en tidligere fange til den samme avisa at han hadde blitt brutalt mishandlet av fangevokterne i ett av sheriffens fengsler. Fangen, som var lam og derfor satt i rullestol, skal blant annet ha blitt nektet medisinsk behandling og fangevokterne skal ha vært så hardhendte at han nesten brakk nakken og fikk flere senskader.

Tvunget til å marsjere med lenker

Joe Arpaio har også lenge blitt anklaget for rasisme og diskriminering.

Blant annet skal han flere ganger ha tvunget fanger til å marsjere gjennom gatene i Phoenix i lenker.

Sheriffen har vært en ihuga tilhenger av Donald Trumps presidentskap, og har vært en av de ivrigste til å fremme Trumps konspirasjonsteori om at Barack Obamas fødselsattest er falsk og at presidenten ikke er født i USA.

Han holdt til og med en oppsiktsvekkende pressekonferanse i 2012 der hans etterforskere hevder fødselsattesten var falsk og datagenerert, skriver nyhetsbyrået AP.

Rasisme

Rasismeanklager var også bakgrunnen for rettssaken mot ham. Sheriffen har i lang tid latt politipatruljer stanse personer de mistenkte for å være ulovlige immigranter på bakgrunn av etnisitet.

Arizona deler en stor grense mot Mexico, og Arpaio og hans betjenter var spydspissen i delstatens strenge innvandringspolitikk. De drev både vilkårlige trafikkstopp av latinamerikanere og tilfeldige patruljer i latinamerikanske nabolag.

Praksisen ble bedømt som ulovlig og diskriminerende og Arpaio ble sist dømt for å ha fortsatt praksisen på tross av ulovligheten.

Kritikk mot Trump

Trumps benåding av den dømte sheriffen, som skulle få sin straffeutmåling 5. oktober i år, har fått kritikk fra begge av Arizonas republikanske senatorer.

- Ingen er over loven. Presidentens benåding av Joe Arpaio, som ulovlig gikk spesifikt etter latinamerikanere, underminerer at han hevder å ha respekt for loven, skriver senator John McCain.

- Angående benådingen av Arpaio, skulle jeg heller ønske presidenten hadde respektert den juridiske prosessen, skriver den andre senatoren, Jeff Flake.

