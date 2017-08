I 1437 oppdaget koreanske astronomer en ny stjerne. To uker seinere forsvant den. Nå mener astrofysiker å ha svaret

(Dagbladet): For nesten 600 år siden oppdaget koreanske astronomer noe på nattehimmelen. I stjernebildet Skorpionen så de plutselig en helt ny stjerne, og de ga den navnet Wei.

Men 14 dager seinere forsvant stjerna - og siden da har den forblitt et mysterium, skriver The New York Times.

Fram til nå.

Nå mener nemlig astrofysikeren Michael Shara ved Naturhistorisk museum i New York å ha funnet opprinnelsen til stjerna som gjestet Skorpion den 11. mars i 1437, skriver New Scientist.

I 25 år har Shara søkt etter stjerna, og onsdag denne uka publiserte han sine funn om den i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

- Nå har vi endelig funnet ut av det, sier han.

- I disse systemene er en av stjernene en hvit dverg, som har brent ut, men fortsatt er varm. Den kraftige tyngdekraften til den hvite dvergen trekker hydrogen bort fra sin nabostjerne, sier Shara.

- Desto mer hydrogen, desto større blir presset - og til slutt ender det hele i en enorm eksplosjon, kjent under navnet nova, og lyset den avgir kan være en million ganger sterkere enn lyset fra sola, forklarer han videre.

Og det var altså dette koreanerne så på nattehimmelen i 1434, mener han.