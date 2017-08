I 2002 ble Fadime drept av pappaen sin. Nå tror politiet en slektning har begått nytt æresdrap

Både offeret og den tiltalte er i slekt med Fadime Sahindal, som ble drept av sin far i 2002, skriver SVT.

Hun hadde før drapet gått ut offentlig og snakket om æreskulturen som styrte slekten hennes, og hun har siden blitt et symbol på kampen for kvinneundertrykkelse som knyttes til såkalt æreskultur.

Mannen som ble funnet død utenfor Falun, ble drept med en saks. En mannlig slektning av ham ble pågrepet på stedet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, og nå er mannen, som er i 50-årene, tiltalt for drap.

Politiet mistenker at de to hadde en langvarig konflikt som endte i drap. Under etterforskningen har det kommet fram opplysninger om at 46-åringen tidligere skal ha fått ordre om å drepe sine døtre, men dette avviser den tiltalte.

Enken etter den drepte mannen skal i avhør ha forklart at ektemannen elsket sine døtre og at han forsvarte disse i en langvarig konflikt med den nå drapstiltalte slektningen. Den tiltalte skal blant annet ha reagert på at døtrene håndhilste på menn, og det gikk rykter om at de var sammen med gutter, ifølge SVT.

Kona skal også ha sagt at hun frykter for sin egen sikkerhet som følge av sitt samarbeid med politiet.

Tidligere i år ble en annen slektning av Fadime dømt for drapet på sin ekskones nye samboer.

(NTB)