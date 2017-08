I 2013 krevde Trump «umiddelbar» tilbaketrekning fra Afghanistan. Nå mener han det er en dårlig løsning

(Dagbladet): Donald Trump offentliggjorde natt til tirsdag sine nye planer for Afghanistan.

I forkant ble det rapportert i flere amerikanske medier at Trump ville annonsere at han sendte ytterligere 4000 soldater til landet.

- Skal ikke følge timeplan

Men Trump nevnte ikke noe tall, og gjorde et poeng ut av at han ikke kom til å gå ut med noe nummer heller.

- Det er forholdene på bakken, ikke en timeplan, som skal styre våre avgjørelser. Vi kommer ikke til å si når vi skal avslutte vår innsats, og vi skal ikke snakke om hvor mange soldater vi sender, sa Trump under sin tale i Arlington.

- USAs fiender skal aldri vite hva vi skal gjøre. Jeg kommer aldri til å si når vi skal angripe, men vi skal angripe, sa Trump.

Per dags dato bistår rundt 8400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan. Forsvarsdepartementet har tidligere anbefalt å sende ytterligere 3800 soldater til Afghanistan, hovedsakelig som rådgivere for den afghanske hæren.

Men ifølge både Fox News og Washington Post skal det dreie seg om 4000 soldater.

Trump ga uansett uttrykk for at han øker den amerikanske tilstedeværelsen i Afghanistan, og sa i talen at han venter det samme av NATO-allierte.

- Vi vil be NATO-land om å bidra med flere soldater og mer penger, på samme måte som oss, sa Trump.

Motstander

Donald Trump har tidligere vært en skarp motstander av USAs tilstedeværelse i Afghanistan.

I flere Twitter-meldinger i 2013 framførte Trump, som den gang ikke hadde gitt til kjenne noen politiske ambisjoner, det samme budskapet.

Let’s get out of Afghanistan. Our troops are being killed by the Afghanis we train and we waste billions there. Nonsense! Rebuild the USA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2013 I agree with Pres. Obama on Afghanistan. We should have a speedy withdrawal. Why should we keep wasting our money -- rebuild the U.S.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2013 We should leave Afghanistan immediately. No more wasted lives. If we have to go back in, we go in hard & quick. Rebuild the US first. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2013

«La oss komme oss ut av Afghanistan. Våre tropper blir drept av afghanerne vi trener og vi kaster bort milliarder der. Tull! La oss gjenoppbygge USA», tvitret Trump 11. januar 2013.

«Jeg er enig med president Obama om Afghanistan. Vi bør trekke oss raskt ut. Hvorfor skal vi fortsette å kaste bort penger. Gjenoppbygg USA!», tvitret han tre dager seinere.

«Vi burde forlate Afghanistan umiddelbart. Ingen flere bortkastede liv. Hvis vi må gå inn igjen, så går vi inn hardt og fort. La oss gjenoppbygge USA først», tvitret han 1. mars 2013.

Og så seint som i 2014 kritiserte han Obamas avgjørelse om å holde soldatene i Afghanistan i nok et år.

Kjapp tilbaketrekning er «uakseptabel»

Men de siste årene har Trumps Afghanistan retorikk endret seg. I oktober 2015 sa han at det var en «fryktelig tabbe» å invadere Afghanistan, men la samtidig til at amerikanske tropper må bli i landet for å unngå at regjeringen kollapser.

- Vi gjorde en stor tabbe da vi ble involvert der. Det er et rot og akkurat nå må vi antakelig beholde amerikanske tropper i Afghanistan fordi det kommer til å kollapse to sekunder etter at vi drar, sa Trump.

Han modererte sine uttalelser om at det var en «tabbe» å gå inn to måneder seinere, og hevdet da at han snakket om Irak, ikke Afghanistan.

Under talen natt til tirsdag fortalte Trump om hvordan han da han tiltrådte hadde bedt om en grundig gjennomgang av USAs strategi for Afghanistan.

- Mitt opprinnelige instinkt var at vi måtte trekke oss ut av Afghanistan, og jeg liker å følge instinktet mitt. Men jeg har blitt fortalt at det er noe annet når du sitter i Det ovale kontor, sa Trump.

Han understreket så at USA måtte sikre seg at krigen i Afghanistan måtte få en hederlig avslutning, en avslutningen som er verdig de store ofrene amerikanske soldater har gjort.

- Konsekvensene av en kjapp tilbaketrekning er forutsigbare og uakseptable. Angrepet 11. september ble planlagt i Afghanistan. En rask tilbaketrekning ville skapt et vakuum som IS og al-Qaida ville fylt med en gang. Og vi vet hvordan det gikk da USA trakk seg raskt, og feilaktig, ut av Irak, sa Trump.

Åpen for Taliban-løsning

Presidenten beskrev videre hvordan amerikanske soldater hadde måttet se IS ta over byer de selv hadde befridd under Irak-krigen.

- Vi kan ikke gjøre samme feilen i Afghanistan, sa Trump.

I talen åpnet Trump også for en politisk løsning med Taliban, men han understreket samtidig flere ganger at USA skal være en støtte for den afghanske regjeringen, men at de må gjenbygge landet sitt selv.

- Folket i Afghanistan må ta ansvar for sin egen framtid. Vi er en partner, men vi vil ikke diktere hvor de skal leve sine liv og hvordan de skal styre landet, sa Trump.

Den republikanske senatoren John McCain roser presidentens nye strategi og sier Trump må begynne å te seg som en «øverstkommanderende i krigstid».

I en offentlig uttalelse sier han strategien kommer på overtid.

- Han må jevnlig snakke til det amerikanske folket og til dem som kjemper på deres vegne, om hvorfor vi kjemper, hvorfor det er verdt det og hvordan vi skal lykkes, sier McCain, ifølge NTB.

- Vi bygger ikke nasjoner. Vi dreper terrorister.

Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan. Ifølge CNN har USA bevilget over 800 milliarder dollar til krigen alene.

Over 2300 amerikanske soldater har mistet livet i krigen.