I denne moskeen møtte Barcelona-terroristene den ensomme imamen som skal ha radikalisert dem

RIPOLL, SPANIA (Dagbladet): - De var våre beste barn, men de forandret seg.

Hammou Minhaj (30) puster tungt ut. Moskeens sekretær trommer nesten taktfast i plastbordet med kulepennen sin. Han har lett for å snakke, men vanskelig for å forklare.

Utenfor moskeen står et dusin journalister fra Spania, Italia og Japan. De vil ha svar på hvordan tolv personer med tilknytning til den lille moskeen i den nordkatalanske byen Ripoll kunne ende opp som mistenkte terrorister.

De vil ha svar på hvordan denne moskeens imam, én av tolv mistenkte terrorister, tilsynelatende kunne radikalisere elleve unge menn uten at noen fattet mistanke.

Inne forsøker Minhaj å forklare det overfor Dagbladet, men det er umulig å forklare til andre det man selv ikke forstår.

Mener imam orkestrerte angrep

Torsdag ettermiddag meide en hvit varebil ned flere titalls mennesker på La Rambla i Barcelona sentrum. Samme natt gjorde en bil det samme i Cambrils, en badeby sør for den europeiske metropolen.

14 personer ble drept.

I dagene etter har sporene pekt mot en idyllisk liten by med 11 000 innbyggere, halvannen time nordøst for Barcelona. Det var her mange av de mistenkte terroristene bodde, og det var i én av Ripolls to små moskeer de møtte imamen som spansk politi tror orkestrerte terroren.

- Pratet ikke med folk

- Han var én av oss, men var innesluttet. Reservert. Han holdt seg for seg selv, gjorde jobben sin og gikk. Han pratet ikke så mye med folk, og vi visste egentlig ikke så mye om hans liv, sier moskeens sekretær Minhaj om imamen.

Det moskeen og ledelsen her ikke visste, var at imamen var straffedømt for narkotikalovbrudd. Han skal ha smuglet hasj inn til Spania, og ble dømt til fengsel en periode. Han skal ha sonet ferdig i 2012.

Før han begynte i denne moskeen i april 2016, jobbet han faktisk som imam for den andre moskeen i Ripoll.

I mellomtiden var han en periode i Belgia, forteller Minhaj.

Bønnene han ledet skal ha vært normale. Ingen taler han holdt ble regnet som kontroversielle.

- Vi har aldri sett noe avvikende. Han pratet normalt og sa ingenting rart, ingenting voldsomt. Vi har spurt våre medlemmer om de har hørt noe utenom det vanlige, men ingen har noe å bemerke, sier sekretæren.

-Normale liv

Den yngste mistenkte terroristen var bare 17 år gammel. Han het Moussa Oukabir, men var ikke noe fast innslag i moskeen, ifølge Minhaj. Han bodde med sine foreldre. Moussas storebror, Driss, ble pågrepet fredag.

Det spansk politi mener er en terrorcelle på tolv personer, kom imidlertid ikke samlet til moskeen.

- Til fredagsbønnene kan man for så vidt ikke se om folk kommer hit i grupper, men vi så dem aldri komme sammen til vanlig, sier Minhaj til Dagbladet.

Han har selv vært i kontakt med familiene til flere av de mistenkte terroristene. De er - i likhet med alle i byen - i sjokk også de, ifølge sekretæren.

- De har mistet sine barn, og de merket ingenting. De unge mennenes liv var normale. De tok ikke narkotika, og det virket som om de hadde det bra.

- Kunne ikke visst

På en marokkansk kafé nede i gata, forstår de heller ingenting. Mange av de tolv mistenkte terroristene besøkte kafeen mer eller mindre regelmessig.

De ansatte på kafeen ønsker ikke å la seg sitere med navn eller bli avbildet, men forteller at det er lenge siden noen av dem var her sist.

- De var helt normale. Vi kunne ikke ha visst noen ting, sier én av de ansatte.

Han peker på et bord i hjørnet inne i kafeen. Der satt ofte imamen og drakk kaffe, forteller han.

Alltid stille, og alltid alene. Kom det mye folk på kafeen, dro imamen. Hvor han gikk, og hva han gjorde når han ikke var her eller på moskeen, er det ingen Dagbladet har pratet med som vet noe om.

Også de unge mennene skal ha holdt seg for seg selv da de besøkte kafeen.

Av flere Dagbladet har snakket med i Ripoll blir mennene beskrevet som sjenerte og lavmælte.

Skal ha dødd i eksplosjon

Av de tolv personene som spansk politi mener har utgjort en terrorcelle, døde to personer i en eksplosjon i Alcanar onsdag. Fem døde i Cambrils natt til fredag. Fire personer er pågrepet, og én 22-åring er etterlyst og skal være på rømmen.

Én av de som døde i Alcanar, skal ha vært imamen. Én av de som døde i Cambrils, skal ha vært 17 år gamle Moussa Oukabir.

Det var i et hus i det idylliske tettstedet Montecarlo i Alcanar, terrorcella skal ha planlagt terrorangrepet. Huset fungerte også som en bombefabrikk, tror politiet.

Og seint onsdag kveld gikk det galt. Da gikk det av en eksplosjon i huset. Vitner Dagbladet har snakket med, forklarer at de så to ildkuler komme fra huset da det eksploderte.

Planen skal ha vært framstille sprengstoffet TATP, og bruke tre biler som bilbomber, er én polititeori. Da huset eksploderte onsdag, endret planene seg.

- Levd som konger

- Vi har levd som konger her, uten problemer. Vi utsettes ikke for diskriminering, men vi frykter at det vil endre seg nå, sier sekretæren i Ripoll-moskeen.

Så langt, tre dager etter terrorangrepet, har de ikke merket noe.

- Det eneste vi kan si nå, er at vi vil leve normalt - og at vi ikke er som dem, sier Minhaj.