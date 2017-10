I fem år fikk Lars og Jonas uforsvarlig omsorg på Villa Eik. Nå må Bydel Bjerke punge ut

(Dagbladet): Bare sekunder etter take off vingler helikopteret ukontrollert før det stuper i asfalten med nesa først. Rotorblader og vrakrester spruter i alle retninger. For tjuende gang. Jonas ler. For tjuende gang.

25-åringen bak spakene krasjer med frydefull vilje. Han blir aldri lei. Jonas ruser motoren nok en gang. Han rekker en styrt til på storskjermen i kjelleren før han må opp på rommet sitt og skifte til skjorte. For i dag er det fest.

Det er nemlig gått ett år siden Jonas og Lars, to unge menn med alvorlig autisme, endelig fikk flytte hit til huset på Gamle Stovner i Oslo.

Etter mange års kamp mot det tilsynsmyndighetene har betegnet som en uforsvarlig omsorgssituasjon i boligen Villa Eik i Bydel Bjerke, fikk de endelig et nytt tilbud.

- Fått livet tilbake

- Jonas har fått livet sitt tilbake. Nå er han stadig ute på eventyr, han er ute i skog og mark, han klatrer i fjell og han hopper fra femmer`n i svømmehallen, sier mor og verge for Jonas, Eva Fürst.

- Lars har også fått et nytt liv her. Istedenfor å måtte forholde seg til 70 ulike mennesker, har han nå en liten personalgruppe som han kjenner godt. Her har han også god plass å boltre seg på, og det er viktig for ham, sier mor og verge for Lars, Gro Greftegreff.

I stua i første etasje har nær familie og de som jobber med Lars og Jonas samlet seg til feiring. På husveggen ute henger to flagg, og det ryker fremdeles fra grillen.

Jonas er i festhumør, men Lars, som er mye mer var for ståk og mye folk, lar vente på seg.

Måltidet er allerede i gang da 29-åringen kommer inn i stua, ser seg rundt og går ut igjen. Det gjentar seg. Lars bruker tid på dette.

Tredje gang han kommer inn, setter han seg ned og tar noen munnfuller fra tallerkenen. De som kjenner ham, sier lydene han kommer med betyr at han koser seg.

Plutselig reiser han seg opp, går ut på golvet, stiller seg opp foran fotografen og stirrer. Så sprekker han opp i et digert glis. Kong Lars er klar for fest.

Får erstatning

I mars 2016 skrev Dagbladet at Lars og Jonas utagerte og skadet seg selv på Villa Eik.

Mødrene er sjeleglade for at dette hører fortida til.

- Vi har kjempet for våre barn med nebb og klør. For mitt vedkommende, har jeg følt sterkt på at jeg må sikre situasjonen til Jonas, på grunn av en kreftsykdom jeg har levd med i mange år, med den uvissheten det medfører, sier Eva Fürst.

Nå er det klart at Bydel Bjerke må betale for den urett Lars og Jonas ble utsatt for over flere år.

Det er nylig inngått forlik i saken etter at advokat Magne Brun, på vegne av Lars og Jonas, fremmet krav om erstatning og oppreisning.

Ifølge Brun har Jonas hatt uforsvarlige tjenester fra 2011 til han fikk flytte i egnet botilbud for et år siden.

Advokaten skriver at Jonas har utsatt seg selv for alvorlig skade, han har ødelagt mange av sine kjæreste eiendeler i frustrasjon og han er blitt utsatt for en unødvendig omfattende tvangsbruk.

Videre skriver Brun at også Lars har hatt et uforsvarlig tilbud. Han er blitt utsatt for en unødig omfattende tvangsbruk, og han har lidd funksjonstap og manglende innhold i hverdagen.

- Riktig

Forliket som nå er inngått med Oslo kommune medfører at Bydel Bjerke har måttet betale et betydelig pengebeløp.

- Vi har vurdert det som riktig å inngå en avtale med de pårørende om utgifter de har pådratt seg i prosessen som har vært, sier nylig tiltrådt bydelsdirektør Bovild Tjønn i Bydel Bjerke.

Tjønn er glad for at de pårørende uttrykker at de er fornøyde med tilbudet de i dag har fått og at guttene deres har det bra.

- Fornøyd

- Vi er godt fornøyd og veldig glad for at det endelig er over. Nå må det jobbes for at dette ikke skjer igjen, for det er mange der ute, rundt om i landet. Dette gjelder ikke bare Jonas og Lars, sier Fürst og fortsetter:

- Det er mange som bør takkes, og de veit hvem de er.

Hun trekker likevel fram Raymond fra Villa Eik, den viktigste tjenesteyteren Jonas har hatt i livet.

- Raymond var der da Jonas gikk ned for telling på Villa Eik. Han reddet livet til sønnen min. Det er jeg ikke i tvil om, sier Fürst.

- Gutta våre ble ofre for elendig ledelse på alle nivåer. Vi er veldig glad for at vi hadde støttespillere da det stormet som verst. Nå føler vi at saken er lagt død, og gutta har det kjempebra, sier Gro Greftegreff.