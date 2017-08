I går ble Mark (53) første hvite mann som er henrettet for drap på en farget i Florida

(Dagbladet): Seint i går kveld norsk tid ble 53 år gamle Mark Asay, ifølge Death Penalty Information Center, den første hvite mannen i delstatshistorien som er henrettet i Florida etter å ha blitt funnet skyldig i å ha drept et farget offer.

Siden Florida gjeninnførte dødsstraff i 1976, er 20 fargede menn henrettet etter drap på hvite ofre.

I 1987 ble Asay funnet skyldig i to rasemotiverte drap i Jacksonville. Først skal han ha skutt og drept afroamerikanske Robert Lee Brooker.

Samme kveld skal han ha skutt og drept den 26 år gamle spanskættede Robert McDowell.

Ny dødscocktail

Asay skal, ifølge påtalemyndigheten, ha plukket opp McDowell, som var iført kvinneklær, for å kjøpe sex. Da han oppdaget at McDowell var en mann, skal Asay ha drept ham.

En ny cocktail av medikamenter, som aldri tidligere er benyttet i en amerikansk henrettelse, ble brukt under henrettelsen.

Den nye dødsgiften erstatter omdiskuterte midazolam, som delstaten kasserte i januar, etter at flere dødsdømte skal ha opplevd en smertefull død.

En dommer i den amerikanske delstaten opponerte mot at Asay skulle henrettes med den nye dødscocktailen. Dommeren mente at å bruke 53-åringen som forsøkskanin på denne måten, kunne medføre at Asays fundamentale rettigheter etter grunnloven ble krenket.

- Fått nok av fengsel

I et intervju med en lokal tv-stasjon uttalte Asay at han ikke ønsket å tilbringe resten av livet bak murene.

Den dødsdømte, som skal ha båret «hvit makt»-tatoveringer, innrømmet drapet på Robert McDowell, men nektet for å ha drept afroamerikanske Robert Lee Brooker.

- Jeg har fått nok av å sitte i fengsel, så jeg vil ut, enten gjennom porten eller gjennom bakdøra, uttalte Asay til News4Jax.

De siste åra har USA utført flere omdiskuterte henrettelser, hvor advokater har hevdet at dødsgiften ikke har klart å forhindre betydelig smerte hos de dødsdømte.

11 minutter

Gårsdagens henrettelse i Florida var den første på 18 måneder, etter at USAs høyesterett la ned forbud mot videre bruk av midazolam.

Mark Asay skal ha forholdt seg rolig og fattet i de siste timene før henrettelsen, skriver news.com.au.

Asay ble innvilget et siste besøk fra sin familie og sin åndelige veileder, men verken familien eller veilederen fikk lov til å overvære selve henrettelsen som tok 11 minutter.

53-åringen frasa seg retten til å komme med en siste uttalelse før han mottok giftsprøyta med den nye dødscocktailen.

Det første stoffet, etomidatet, gjorde den dødsdømte bevisstløs; det andre, rocuroniumbromid, lammet kroppen og det tredje, kaliumacetat, stoppet hjertet.