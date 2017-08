I går skulle Grace Mugabe møtt i retten etter voldsanklager. Hun dukket aldri opp

I går skulle Zimbabwes førstedame, Grace Mugabe (52), ha møtt i en rett i Sør-Afrika etter at en 20-årig sør-afrikansk kvinne har anmeldt henne for å ha slått henne med en skjøteledning på et hotell, mens Mugabes vakter stod og så på, ifølge Newsweek og BBC.

Men fru Mugabe dukket aldri opp.

Møttes på hotell

I have to more injuries at the back of my head pic.twitter.com/fz3olUz9tN — Gah-bee (@DaNamesGaby) August 14, 2017

Det var søndag at angrepet skal ha skjedd, og fant sted på et av Johannesburgs bedre hoteller i det eksklusive Sandton-området.

Gabriella Engels, også kalt Debbie, sier at hun møtte de to sønnene, Chatunga Mugabe og Robert Mugabe Jr. på hotellet etter først å ha møtt dem lørdag. Hun sier videre at hun var på et annet rom enn sønnene da Grace Mugabe kom inn, ifølge Newsweek. Det var her Engels hevder at hun ble angrepet og slått med en skjøteledning av førstedamen.

- Da Grace kom inn i rommet ante jeg ikke hvem hun var. Hun kom med en skjøteledning og begynte bare å slå meg med den, sier Engels til News 24, og fortsetter:

- Jeg måtte krabbe ut av rommet før jeg klarte å løpe derfra. De ti livvaktene stod bare og så på. Ingen gjorde noe. Ingen forsøkte å hjelpe, sier hun videre.

Kan bli arrestasjon

Engels har offentliggjort et bilde som skal vise skadene hun fikk i angrepet på Twitter. Her skriver hun også at hun «har flere skader i bakhodet». Fru Mugabe har ikke kommentert anklagene, ifølge BBC.

En talsperson for det sør-afrikanske politiet, Vishnu Naidoo, sier til AFP at de «hun ikke har meldt seg for politiet», og at de ikke vet hvor fru Mugabe er på det nåværende tidspunktet.

Newsweek har vært i kontakt med sør-afrikanske tjenestefolk, som fordømmer hendelsen og sier at de vil etterforske saken og arrestere Mugabe om nødvendig.

Flyktet landet?

Grace Mugabe's motorcade has been spotted coming back from the airport in Harare. No ways was she going to hang around to clean up her mess — Simon Allison (@simonallison) August 15, 2017

- Ingen har rett til å misbruke kvinner, uansett hvilken situasjon de befinner seg i. Folk av Grace' kaliber bør leve et eksemplarisk liv og være en rollemodell for å inspirere unge kvinner, sier Sizakele Nkosi-Malabane, sikkerhetssjef i Gauteng, Johannesburg i en uttalelse ifølge South African Broadcasting Corporation.

Flere spekulerer nå i om fru Mugabe har flyktet fra Sør-Afrika og hjem til Zimbabwe. Simon Allison, redaktør i Mail & Guardian, tvitret at førstedamen og hennes følge har blitt «observert å ha kommet hjem fra flyplassen i Harare», hovedstaden i Zimbabwe.

«Gucci-Grace»

Grace Mugabe skal ha vært i Sør-Afrika for å få behandling for en ankelskade. 52-åringen er president Robert Mugabes andre kone. De to giftet seg i 1996, i det som blir omtalt som et svært ekstravagant bryllup. Grace Mugabe blir kalt «Gucci-Grace» av sine kritikere, som anklager henne for et enormt pengeforbruk.

Zimbabwes presidentpar møtte hverandre mens Grace jobbet som stenograf i president-residensen i Zimbabwe. Grace er 41 år yngre enn Robert Mugabe, som i dag er 93 år gammel og det eldste ikke-kongelige overhode i verden.

Korrupt og vanstyrt

Økonomien i Zimbabwe har i årevis ligget i ruiner og statsfinansene er deretter. President Robert Mugabe og partiet Zimbabwes Afrikanske Nasjonale Union - Patriotisk Front (ZANU-PF) har vanstyrt landet i flere tiår.

Zimbabwe var engang kjent som «brødkorg» i det sørlige Afrika, og landet hadde rike forekomster av mineraler.

Økonomien gikk inn i fritt fall da Mugabe ved tusenårsskiftet tok gårdene fra om lag 4000 hvite farmere og delte jorda ut til partifeller og venner som ikke hadde noen forutsetninger for å dyrke jorda.

Zimbabwe er også et av verdens mest korrupte land, ifølge Transparency International, som setter landet som nummer 154 av 176 på lista: Verstingene står nederst.