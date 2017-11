I mai bodde Trump her. I helgen ble luksuhotellet omgjort til verdens mest luksuriøse fengsel

(Dagbladet): Lørdag utstedte den saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, arrestordrer etter elleve prinser og flere ministre i det myndighetene kalte en aksjon mot korrupsjon. Kampanjen begrunnes med at landet skal bekjempe korrupsjon én gang for alle.

Myndighetene i Saudi-Arabia bekrefter at prinsene og ministrene som ble pågrepet vil bli stilt for retten.

Justismyndighetene beskriver, ifølge The New York Times helgas aksjon som den første fasen. I påvente av hva som skal skje videre, holdes prinser og ministre fanget på luksushotellet Ritz-Carlton i Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh.

Hotellet er det samme som USAs president, Donald Trump, besøkte på sin første utenlandsreise som president i mai.

Luksusfengsel

Den over 210 000 m2 store tomten rommer ifølge den amerikanske avisen rekker med palmetrær, en dobbel trappeoppgang og enorme lysekroner. Ifølge dem er det ikke vanskelig å forstå hvordan det 60 år gamle hotellet har huset alt fra milliardærer, statsoverhoder og medlemmer av saudienes kongefamilie.

Det gjør det derimot vanskelig å forstå hvorfor de avsatte og arresterte ministrene og prinsene holdes fanget der.

Det fem stjerners hotellet ble i helgen likevel omgjort til verdens mest luksuriøse fengsel.

Mandag morgen ble en video fra hotellets ballsal filmet. Den vedlagte videoen viser mennesker som ligger spredt på matter utover gulvene. De er dekket av tepper i blomstermønster. I bakgrunnen står uniformerte, væpnede vakter, og et automatgevær.

Ballsalen er et midlertidig oppholdssted for vaktene, mens fangene holdes i noen av hotellets 492 hotellrom og suiter.

BBC skriver at en saudiarabisk talsmann uttaler at myndighetene ikke kunne ha fangene i et vanlig fengsel, og at hotelløsningen inntil videre er den beste.

Ifølge The Guardian ble hotellets betalende gjester bedt om å ta med seg bagasjen sin ned i lobbyen lørdag kveld. Deretter ble de transportert til andre hoteller i hovedstaden.

Et søk på hotellets hjemmesider i dag viser at det ikke er mulig å reservere rom før 1. februar 2018.

På mandag stod det også på hjemmesidene at «på grunn av uforutsette omstendigheter, er hotellets Internett og telefonlinjer nede inntil videre».

En talsmann for hotellet ville heller ikke besvare New York Times henvendelser angående de arresterte mandag kveld.

Ifølge Bussiness Insider åpnet hotellet, som det første Ritz-Carlton-hotellet i Saudi-Arabia i 2011. Det huser vanligvis 493 gjesterom, inkludert 29 dobbeltsuiter og 50 enkeltsuiter - i tillegg til blant annet 62 000 m2 med festlokaler.

Frihetsberøvelse

På mandag sa landets justisminister, Sheikh Saud al-Mujeb, at de fengslede avhøres. Han sa videre at etterforskningen gjennomføres i hemmelighet «for å beskytte integriteten til de juridiske prosedyrene og for å forsikre seg om at de anholdtes høye, sosiale status ikke ville frita dem fra rettferdighet».

Saudi-Arabias kongefamilie, som anslagsvis består av 15 000 medlemmer, har mistet retten til å forlate landet, noe som har skapt frykt og bekymring blant landets elite.

Det er en ekstrem forandring for de som tidligere levde privilegerte liv og hadde frihet til å reise jorden rundt når de ønsket det.

Vil bekjempe korrupsjon

Selv om Saudi-Arabias kongefamilie innehar mange medlemmer, er den største makten konsentrert rundt et fåtall, der Salman er den mektigste av dem.

Kronprinsens offisielle forklaring på arrestasjonene er kampen mot korrupsjon. Likevel er det flere som spekulerer i om aksjonen er en måte å konsolidere makten ytterligere rundt landets konge og kronprins.

I går sa midtøstenekspert, Reier Møll Schoder, til Dagbladet at han er usikker på den virkelige grunnen bak arrestasjonene.

- Staten har lenge slitt med mye korrupsjon, helt opp til toppen i kongefamilien. Arrestasjonene er nok likevel i like stor grad en måte å konsolidere makten rundt kronprins Mohammed bin Salman ytterligere, sa han.

Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO, sier at det er mye som tyder på at kronprinsen ønsker å sentralisere makten og forskyve maktbalansen innad i kongefamilien, som i alt består av 34 familier.

- Det at han er kronprins, men at det ikke er noen garanti for at han skal overta som konge, gjør det naturlig å se det som skjer nå som et ledd i det å sikre seg framtidig dominans i Saudi-Arabia.

- Han er 31 år, har framtida foran seg og anser arrestasjonene som sin sjanse til å utfordre saudidynastiet og det lokale maktspillet rundt i landene rundt Saudi-Arabia, sa han.