- I normalbefolkningen er det kanskje en prosent som har en slik score

(Dagbladet): - Hvordan er politikerne som styrer landet vårt? Det forsøker Dagbladet å gi svar på ved hjelp av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og personlighetstesten «Big 5».

Ifølge Lindgren kan testen brukes til å beskrive de fleste personer ut fra fem brede personlighetstrekk.

Siv Jensen var den eneste av de norske partilederne som takket ja til å være med på testen i Dagbladet, noe psykologen ikke er overrasket etter å ha testet henne.

- Det jeg ser av profilen hennes er at hun er ekstremt uredd, hun tør, helt klart, forteller han.

Han kaller profilen hennes for artig - og langt fra gjennomsnittlig.

– Når jeg tester kjente personer er det gjerne en forventning om at det skal være et litt oppsiktsvekkende resultat, men mange er ganske vanlige. Det hender jeg ser en score og tenker dette blir det vanskelig å gjøre spennende. Da jeg så Jensens score tenkte jeg at dette blir det ikke vanskelig, forteller han.

Én prosent har samme score

Et av områdene testen tar for seg er grad av ekstroversjon. Det skal fange opp hvor villig en er til å være med på ting.

Siv Jensens scorer her 66 – det er et godt stykke over gjennomsnittet på 50.

- Jeg tror det stemmer ganske bra. Jeg er ganske utadvent og ikke spesielt redd for å oppsøke nye situasjoner, sier hun selv. Men det er på en underfasett av kategorien at Siv Jensens score får psykologen til å svare at dette er oppsiktsvekkende.

Hun scorer veldig høyt på selvmarkering.

- Hennes score er 74. I normalbefolkningen er det kanskje èn prosent som har en slik score, sier Bøe Lindgren.

Selv for toppledere er dette høyt.

- Snittet for toppledere er høyt på dette punktet, men dette er høyere enn veldig høyt, sier han.

- Det er gjerne slik at når du er partileder kan du ikke være redd for å stikke hodet fram. Da har du valgt feil jobb! Sier Jensen selv.

Omgjengelig

Ifølge personlighetstesten er Siv Jensen også ganske omgjengelig.

- Jeg mener selv at jeg er det, så det er greit at det kommer til uttrykk i en slik test. Jeg liker mennesker, jeg stoler på mennesker. Jobben min er å jobbe med mennesker, sier hun.

På føyelighet scorer hun derimot lavere.

- Hun er i området sta, men ikke kranglevoren, sier psykologen.

Ifølge testen er Jensen ikke en person som lar seg rive med av andres følelser.

- Ut fra resultatet er hun en person som klarer å skille mellom sine egne og andres følelser og ikke blir så lett revet med av andres følelser.

Lindgren understreker at det ikke betyr at hun har lite empati.

- Det betyr at interessen for å bruke den empatien hun har ikke er overveldende. Hun har en sunn distanse mellom seg selv og andre og kan vurdere andres følelser objektivt, sier han.

Toppscore på planmessighet

Siv Jensen skiller seg kraftig ut på et punkt til. Hun har toppscore på planmessighet.

- Jensen har en score på 75 her. Det er færre en én prosent som har også denne scoren, sier Lindgren .

Frp-lederen kjenner seg igjen i det.

- Jeg har orden i sysakene mine. Jeg liker å betale regninger i tide at folk kan stole på meg. Folk behøver ikke å like meg, men å stole på meg er en annen sak.

Psykologen avviser at det er en så høy score at det er over i det nevrotiske.

- Nei, dette behøver ikke å si noe om rigiditet. Da ville andre faktorer i testen vært annerledes. Men hun synes det er hyggelig at ting er på rett plass, sier han.

Definisjonen på is i magen

Jensen er heller ikke en person som engster seg unødvendig, ifølge testen.

- Det er mange ting en ikke kan gjøre noe med, det bekymrer jeg meg ikke for. Jeg kunne for eksempel ikke gjøre noe med oljeprisen. Men jeg kunne gjøre noe med forholdene i Norge. Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem, skoler og få hender i arbeid. Da konsentrerte jeg om det i stedet for å ligge å gruble over oljeprisene, sier Jensen.

Psykolog Lindgren beskriver Jensens resultat som «selve definisjonen på is i magen».

Siv Jensen innrømmer at hun er rolig, men sier hun også kan ha sommerfulger i magen.

- Jeg har ofte sommerfugler i magen før partilederdebatter, for eksempel, sier hun.

Gir blaffen

Jensen scorer derimot lavt på selvbevissthet. Ifølge testen har hun evne til å gi blaffen i hva folk synes om henne.

- Det har vært viktig. Jeg har sett de mest nedrige ting bli skrevet og sagt om meg, fra folk som ikke kjenner meg. Skulle jeg latt alt det gå inn på meg, ville det vært mange vanskelige dager. Men det gjør jeg altså ikke.

På åpenhet for andres verdier og erfaringer scorer Jensen gjennomsnittlig. Men ifølge psykologen vil hun ikke ha store kvaler med å møtte signalisere andre verdier enn hun egentlig står for.

- Litt kynisk kanskje, sier han om resultatet.

- Det er en del av min jobb. Jeg er ikke alltid enig i alt som er regjeringens poltikk som jeg må fronte. Kunne jeg ikke takle det, kunne jeg ikke hatt denne jobben, sier Jensen.