I trøbbel etter kommentar om britisk kvinne fengslet i Iran: - I normale tider ville han fått sparken

(Dagbladet): Boris Johnson har i de siste dagene vært i hardt vær. Det er for så vidt ikke første gang den britiske utenriksministeren skaper overskrifter, men denne gangen har han skapt problemer for en britisk mor som sitter fengslet i Iran.

Dømt til 5 års fengsel

Nazanin Zaghari-Ratcliffe (38) er prosjektleder i hjelpeorganisasjonen Thomson Reuters Foundation, og ble pågrepet i Iran i 2016. Hun har blitt dømt til fem års fengsel, anklaget for å ville styrte det iranske regimet.

Selv har hun fortalt at hun var i Iran for at hennes lille datter skulle få møte sine iranske besteforeldre.

Iransk rettsvesen hadde åpnet for at hun kunne bli løslatt 23. november, men det var før Boris Johnson trampet i salaten, skriver The Independent.

Dette skjedde under et møte i Parlamentets utenrikskomité for rundt to uker siden. Johnson kritiserte under møtet fengslingen, men det var det han sa i en bisetning som fikk oppmerksomhet.

- Hun underviste etter hva jeg har forstått bare folk i journalistikk, sa Johnson.

Og fire dager seinere ble Zaghari-Ratcliffe innkalt til nytt rettsmøte, der Johnsons kommentar ble presentert som nye bevis.

- Jeg vil be om unnskyldning

På iransk TV ble Johnsons bisetning omtalt som en «utilsiktet tilståelse».

Og nå legger utenriksministeren seg paddeflat. Han returnerte mandag fra Brussel for å besvare om saken i Underhuset.

Der sa Johnson at han «ikke hadde noe tvil» om at Zaghari-Ratcliffe var på ferier i Iran.

- Som jeg sa i forrige uke så kunne og burde mine kommenterer i utenrikskomiteen ha vært klarere. Jeg anerkjenner at ordene jeg brukte kunne feiltolkes og jeg vil be om unnskyldning til Zaghari-Ratcliffe og hennes familie hvis jeg ved et uhell har påført dem ytterligere lidelser, sa Johnson.

Han har fått krass kritikk av andre politikere etter kommentaren i utenrikskomiteen.

- I normale tider ville Boris Johnson ha fått sparken for lenge siden, sier Anna Soubry, tidligere minister i den konservative regjeringen, ifølge NTB.

- En forsnakkelse er i min verden at du ved en feil banner foran barnet ditt, det er ikke å dømme en britisk statsborger til ytterligere fem års fengsel, sier Labour-parlamentariker Tulip Siddiq.

- Rydd opp!

Utenriksminister i skyggeregjeringen, Emily Thornberry, mener at Johnson ikke reagerte raskt på «forvirringen og bråket» han hadde satt i gang med sine kommentarer.

- Jeg beklager. Jeg beklager, og selvfølgelig trekker jeg tilbake enhver antydning om at hun var der i profesjonelt øyemed, sier Johnson nå.

23. november kunne altså Zaghari-Ratcliffe ha blitt løslatt, men ifølge ektemannen risikerer hun nå ny rettssak og en dobbelt så streng dom.

«Din tabbe, ved at du sa at Nazanin var i Iran for å lære opp journalister - i motsetning til realitetene: at hun var der på ferie med vår datter Gabriella, for å besøke hennes familie, har høynet innsatsen for min familie», skriver ektemannen Richard Ratcliffe i London Evening Standard.

«Jeg vil at du rydder opp i rotet du har stelt i stand».

Ektemannen ber om at britiske myndigheter gir kona diplomatisk beskyttelse, i stedet for den konsulære bistanden hun får for øyeblikket.

Downing Street har sagt at de vurderer å gi henne nettopp det, noe som vil gjøre saken til en juridisk tvist mellom Iran og Storbritannia, i stedet for en konsulærsak.

«Det er på tide at regjeringa tar ansvar for Nazanins lidelser og deres rolle i å forlenge dem. Det er på tide at vi får Nazanin hjem», skriver ektemannen.