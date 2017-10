- Ikke i Belgia for å søke asyl

OPPSUMMERING: Carles Puigdemont meddelte at han er kommet til Brussel fordi det er «Europas hovedstad» og dermed det riktige stedet å fremme sitt budskap på. Han ga videre Spania skylden for konflikten som har oppstått, og kaller Madrid-regimets metoder udemokratiske.

Han avviste også at han akter å søke politisk asyl i Belgia, men sa samtidig at han krever sikkerhet for seg og de andre eksregjeringsmedlemmene han reiser sammen med.

(Dagbladet): Catalonias avsatte regionpresident Carles Puigdemont har annonsert en pressekonferanse i Brussel klokka 12.30.

54-årigen har oppholdt seg i Belgias og EUs hovedstad siden i går, og har engasjert en lokal advokat.

Puigdemont har fått følge av flere eksministre fra den katalanske regionregjeringen, og spanske medier har spekulert på om politikerne akter å danne en slags eksilregjering i Brussel, skriver The New York Times.

På slutten av pressekonferansen avviser Puigdemont at han akter å søke politisk asyl i Belgia, slik mange har spekulert på; påtalemakten i Spania har siktet ham og de andre eksregjeringsmedlemmene for oppvigleri og underslag, og ønsker fengselsstraffer på opptil 30 år.

- Vi vil ikke unndra oss loven, men krever sikkerhet, sier han på spørsmål om hva som skal til for at han skal vende tilbake til Spania.

Demonstrasjon

Puigdemont ankom presseklubben i Brussel klokka 12.50. Utenfor er det en liten demonstrasjon til støtte for et fortsatt samlet Spania, ifølge Euronews, men ekspresidenten virker avslappet.

54-åringen starter med å snakke på fransk, men vil også snakke katalansk og spansk.

Han begynner med å skissere hva som skjedde fredag, og situasjonen nå.

- Siden jeg risikerer fengsel, har vi bestemt oss for å være forsiktige mht. sentralregjeringen i Madrid, sier han.

- Vi ville til og med ha gikk avkall på uavhengighetserklæringen dersom sentralregjeringen gikk med på å snakke med oss, sier han.

Ut mot volden

Puigdemont sier at «fred og dialog alltid var vårt mål».

- Vi kan ikke bygge en republikk for alle på vold, sier han, med henvisning til Madrid-myndighetenes maktbruk, nå på spansk.

Han sier videre at regionregjeringen med uavhengighetserklæringen ikke prøvde å gå imot de andre regionene i Spania.

Med det som skjedde i Catalonia, var det klart for verden at demokratiet ikke ble respektert, sier Puigdemont, nå på fransk igjen.

Han sier han er kommet til Belgia for å «fremme sin sak i hjertet av EU». Han sier videre at han og de andre eksregjeringsmedlemmene fremdeles har ansvar.

- Vi vil imøtegå anklagene, sier han.

Han sier også at Belgia ble valgt fordi det er mindre risiko for vold der enn i Catalonia.

- Udemokratisk

Puigdemont sier også at hva sentralregjeringen i Madrid gjorde ved å iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven (som gir dem rett til å overta makten i regionene), var udemokratisk.

- Vil han virkelig respektere valgresultatet? spør han, henvendt til Spanias statsminister Mariano Rajoy.

- Jeg og min regjering er klare for å respektere dette, sier han.

- Til folket i Catalonia: Vi står overfor en stat som er villige til å bruke vold for å splitte oss. Vi er imot det, demokratiet er hva vi forsvarer, sier han.

Han ber det katalanske folket om å støtte ham og de fem (eks)regjeringsmedlemmene som er i Brussel sammen med ham, og snakker om «triumf gjennom demokratiet».

Siktet

De tidligere regjeringsmedlemmene ble avsatt i helga, etter at de erklærte Catalonias uavhengighet fra Spania, og er attpåtil siktet for oppvigleri og underslag. Flere har trodd at de vil søke asyl i Belgia - blant de få landene som har uttalt seg støttende til separatistbevegelsen.

Dem utøvende makten i Catalonia er overtatt av sentralmyndighetene i Madrid. Nyvalg for å erstatte de avsatte parlamentarikerne er planlagt avholdt 21. desember.

Uroen i Catalonia Catalonia er en region nordøst i Spania med 7,5 millioner innbyggere. Barcelona er regionhovedstad.

Catalonia regnes som et av Spanias rikeste områder. Regionen har sitt eget språk - katalansk - i tillegg til spansk. Den har også en egen folkevalgt forsamling, flagg og nasjonalsang.

Regionen har i likhet med andre spanske regioner hatt stor grad av selvstyre, men mange katalanere har lenge ment at dette ikke er tilstrekkelig.

I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania. Men oppslutningen var lav, og bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen.

Folkeavstemningen ble erklært som grunnlovsstridig av spansk høyesterett og den spanske regjeringen.

Regjeringen i Madrid vedtok deretter å iverksette prosessen med å frata Catalonia selvstyret midlertidig etter at katalanske ledere lot være å innfri kravet fra Madrid om å skrinlegge uavhengighetsplanene.

Fredag vedtok den katalanske regionforsamlingen en erklæring om uavhengighet fra Spania. Opposisjonen boikottet avstemningen.

Statsminister Mariano Rajoy opphevet samme kveld Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Samtidig utlyste han nyvalg i regionen 21. desember.

Mandag reiste den katalanske ekslederen Carles Puigdemont til Brussel, etter at han og flere medlemmer av hans avsatte regjering ble siktet for oppvigleri, underslag og opprør. (NTB)