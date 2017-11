(Dagbladet): Natt til onsdag holdt Donald Trump tale for den sørkoreanske nasjonalforsamlingen i Seoul, og ingen kan anklage ham for å spare på kruttet.

Det var store forventninger knyttet til hvordan han ville uttale seg om Nord-Korea, derfor var både deres, Kinas og Sør-Koreas øyne rettet mot ham.

Han startet med å takke Sør-Korea for mottakelsen og hylle det historiske samarbeidet mellom landene, noe som høstet applaus fra forsamlingen.

Kritiserte Nord-Korea

Videre fortalte han at han ønsket «fred gjennom styrke», før han gikk videre til å snakke om forskjellene mellom Sør-Korea og Nord-Korea.

- Befolkningen vil heller være slaver, enn å leve i Nord-Korea, sa han.

Han beskyldte også Nord-Korea for å torturere den amerikanske studenten Otto Warmbier, som ble arrestert i Nord-Korea og døde få dager etter at han ble utlevert til USA.

Talen eskalerte

Så giret han opp et par hakk og begynte å kommentere den intense konflikten mellom USA og Nord-Korea.

- Jeg håper at jeg ikke bare snakker for våre land, men for alle siviliserte nasjoner når jeg sier dette til Nord-Korea: Ikke undervurder oss, og ikke test oss.

- Vi vil forsvare vår felles sikkerhet, vår delte velstand og vår kjære frihet, sa han.

Han fortalte også at USA ikke søker konflikt eller konfrontasjon, men vil heller ikke løpe fra det, og viste til hvordan de har håndtert konflikter tidligere i historien.

To krav

I løpet av talen stilte Trump hovedsakelig to krav til Nord-Korea: Slutt med truslene og legg ned atomprogrammet. Videre kom han med flere advarsler, som vi ser i disse tre utvalgte sitatene:

- Verden kan ikke tolerere et regime som truer med atomvåpen.

- Jo lengre vi venter, jo farligere blir det og jo færre valg har vi.

- Våpnene deres gjør dere ikke sterkere, den setter dere i stor fare.

- Bryr oss ikke

Tidligere har Trump blant annet kalt Kim Jong-un for «rakkettmannen», men denne gangen tok han ikke i bruk den slags retorikk. I stedet benyttet han sjansen til å snakke direkte til ham:

- Nord-Korea er ikke paradiset bestefaren din så for seg, det er et rent helvete.

Ifølge CNN skal en talsperson for nordkoreanske myndigheter ha sagt at de ikke bryr seg om hva den «gærningen» sier.