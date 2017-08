Imran «Skrue» Saber pågrepet under væpnet aksjon i Oslo

(Dagbladet): Politiet har i kveld gått til en væpnet pågripelse på Sinsen i Oslo.

Klokka 22.15 i kveld ble en mann pågrepet ved boligen. Dagbladet erfarer det dreier seg om den heleritiltalte Mohammad Imran Saber (39), eller «Skrue». Han ble pågrepet i en pågående straffesak.

- Vi er på stedet i forbindelse med en pågripelse og er bevæpnet. Grunn til at vi er bevæpnet er at mannen vi skal pågripe er i et miljø som har befatning med våpen, sa operasjonsleder i Oslo-politiet Line Scott til Dagbladet mens aksjonen pågikk.

- Ville ikke komme ut

22.15, etter at politiet hadde vært på stedet i nesten to timer, ble mannen pågrepet og kjørt arresten.

- Vi har akkurat pågrepet en mann. Vi var i området nesten et par timer og tok oss inn i boligen. Mannen ville ikke komme ut, sier operasjonsleder Finn Belle til Dagbladet 22.30 søndag kveld.

- Vi bevæpnet oss på grunn av historikken og var oppe med en del folk. Vi prøvde å snakke med ham, men det ville han ikke. Vi måtte bli på stedet for å være sikre på at han ikke ville hoppe ut av vinduet osv.

Belle bekrefter at mannen er tidligere straffedømt flere ganger, men at aksjonen gikk stille og rolig for seg.

Dagbladet har søndag kveld vært i kontakt med Sabers forsvarer, John Christian Elden, som da ikke kjente til pågripelsen.

- Jeg har ikke hørt noe. Det eneste jeg er sikker på, er at han prøver å få ringe dersom han er arrestert og at politiet plikter å la han få gjøre det, skriver Elden til Dagbladet.

Uniformert

Dagbladet har snakket med en beboer i området.

- Det er tre, fire, fem biler her. Pansret politibil og politifolk med våpen, hjelm og hele pakka, sier naboen til Dagbladet.

Naboen sier operasjonen har gått stille for seg så langt, og at det ikke har vært noe særlig dramatikk. Det skal også ha vært sivilkledd politi på stedet.

Naboen er også sikker på at hun har sett uniformert politi på takterassen til en av beboerne.

- De var uniformert med hjelm og full mundur og de var på en takterasse tilknyttet en bolig.

Et vitne på stedet sier til Dagbladet at han så sivilt politi og det som «så ut som deltatropper» på stedet.

- Det var innsatsleder, 8-10 personer og ambulanse. Det var væpnede skarpskyttere på takterassen til boligen der politiet aksjonerte og væpnet politi på ett tak til.

Vitnet så også at Saber ble pågrepet og ført ut i håndjern rundt 22.30 i kveld.

Tiltalt

Saber er for øyeblikket tiltalt for heleri av Munch-litografiet «Historien».

Litografiet ble beslaglagt av politiet , men bildet ble stjålet i 2009.

«Onkel Skrue» er et velkjent navn for Oslo-politiet. Saber var i politiets søkelys i forbindelse med NOKAS-ranet og Munch-saken, men ble ikke tiltalt i noen av sakene. Han er utpekt som personen som i 2006 sørget for at stjålne bildene kom tilbake til museet.

I september 2007 ble han også dømt til tre års fengsel i den såkalte «Wonderboy-saken», som er en av Norges største narkotikasaker.

Saken oppdateres