Indisk turist «erobret» og erklærte seg konge over landet ingen vil ha

(Dagbladet): Ørkenområdet Bir Tawil, som ligger langs grensa mellom Egypt og Sudan, er i praksis ubebodd, har få naturressurser og ingen former for infrastruktur. Likevel har det nylig fått seg en konge.

Det ønsker i alle fall den indiske «oppdagelsesreisende» turisten Suyash Dixit at resten av verden skal tro. Han har nemlig erklært seg selv konge over det ubebodde landområdet i Nord-Afrika.

«Kong Dixit» eller «Suyash den første», som han nå kaller seg selv, la 5. november ut på en lang reise for å erobre landområdet som ingen nasjoner har gjort krav på.

- Ruten jeg valgte er overvåket av det egyptiske militæret, og er et område frekventert av terrorister. Militæret har derfor en stående ordre om å skyte for å drepe, hevder Dixit på sin Facebook-side.

Bir Tawil er ifølge britiske Telegraph det eneste beboelige stedet på jorda, som ikke er en del av en stat eller land. Det merkelige «tomrommet» på kartet dukket opp da britene tegnet opp nye landegrenser i 1899.

Dixit forklarer at egyptiske myndigheter stilte tre krav: Han fikk ikke ta bilder av militære områder, måtte returnere samme dag og kunne ikke ta med seg verdisaker.

- Landet er mitt

En seks timer lang kjøretur seinere var Dixit framme i det han ser på som sitt nye land. Der plantet han et flagg, samt noen frø i jorda, for å etablere «Kongeriket Dixit» - der han som navnet tilsier er enehersker.

- Basert på tidligere sivilisasjoners etikk og regler, så er det slik at man må gro avlinger på et landområde før du kan kreve din rett. Jeg har derfor plantet et frø, og helt vann over det i dag. Landet er mitt, skriver han på sin Facebook-side.

- Morgenen til vår nasjon starter som et blankt lerret i en tørr og øde ørken. Gjennom verdenssamfunnets veldedighet og moderne vitenskaps disipler, vil vi bygge den mest fruktbare og økologisk smarte nasjonen i verden, skriver han videre.

Selv om det hele tilsynelatende framstår som en spøk, har «Kong Dixit» gått så langt som å etablere en egen nettside for Kongeriket Dixit.

- Jeg er kongen. Dette er ingen vits. Jeg eier nå et land! Nå er det på tide å skrive et brev til FN, fortsetter han.

Ville gjøre datteren til prinsesse

Inderen er imidlertid ikke den første privatpersonen som har gjort krav på landområdet.

Så seint som i 2014 «erobret» amerikaneren Jeremiah Heaton det samme landområdet, slik at datteren Emily kunne bli en ekte prinsesse.

Da de to hadde lekt med hverandre ett år tidligere, i familiens hjem i Abingdon i delstaten Virginia, spurte datteren om hun noen gang kunne bli en ordentlig prinsesse.

Heaton, som er far til tre barn, ville ikke gi noen falske forhåpninger til sin da seks år gamle datter Emily men han sa likevel ja.

- Som forelder må du noen ganger gå ned en vei du ikke hadde forestilt deg, sa han til Washington Post.

På datterens sjuårsdag 16. juni i 2014 plantet han etter mye forarbeid og flere undersøkelser et blått flagg med fire stjerner og en krone på toppen av en fjelltopp i Bir Tawil.

Han omdøpte samme dag landområdet til «Kingdom of North Sudan», eller Kongeriket Nord-Sudan.

- Jeg ville vise barna mine at jeg bokstavelig talt ville reist til verdens ende for å få deres drømmer til å gå i oppfyllelse, fortalte Heaton som heller ikke la skjul på at han mente alvor med planene.

Truer med «kaffe-krig»

Professor i statsvitenskap og internasjonale studier ved Universitetet i Richmond, Sheila Carapico, fortalte The Bristol Herald Courier den gang at Heaton var nødt til å trenge juridisk anerkjennelse fra nabolandene, FN eller andre grupper for å få den politiske kontrollen over landet.

Internasjonal lov sier at kun en stat kan gjøre krav på et landområde, har jusekspert Anthony Arend tidligere uttalt til Washington Post.

Til tross for at andre har plantet flagg i Bir Tawil tidligere, er «Kong Dixit» klar på at han ikke har noen planer om å gi fra seg makta.

«Jeg vet at fem-ti personer har gjort det tidligere, men dette er nå mitt land (som følge av at jeg har plantet frø der). Dersom de vil ha det tilbake så vil det bli krig (trolig over en kopp kaffe på Starbucks)», skriver han.

På Wikipedia kan man lese at Bir Tawils «status som terra nullius har sin opprinnelse i forskjellen mellom den politiske grensa mellom Sudan og Egypt fastsatt i 1899 og den administrative grensa fastsatt i 1902. Egypt hevder den første og Sudan den andre, hvilket betyr at Hala'ib-triangelet gjøres krav på av begge landa, mens Bir Tawil ikke gjøres krav på av noen».