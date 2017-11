Ingen president siden Truman har hatt lavere oppslutning enn det Trump har nå

(Dagbladet): Ni måneder etter at Donald Trump ble innsatt som president, oppgir hele 59 prosent at de er misfornøyde med hans presidentskap. Kun 37 prosent mener han gjør en god jobb som landets øverste leder.

Det viser en fersk meningsmåling gjennomført av Washington Post-ABC News.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor i statsvitenskap ved NTNU mener Trumps lave oppslutning kommer av at han verken er politiker, oppfører seg som en politiker eller har politisk erfaring.

- At han ikke er politiker gjør at han blir støttet av mange som ikke liker politikere. Derfor har han mange kjernevelgere som liker ham. Det viser seg imidlertid også at når han engasjerer seg i politikken, så er han klossete og ineffektiv, så han får ikke igjennom politikken sin. Han snakker rett fra levra, og det skal man ikke alltid gjøre i politikken, sier Knutsen.

En annen grunn er at det viser seg at han er uvitende om politikkens prosesser og institusjoner hver gang han uttaler seg politisk.

- Han har flere ganger gitt uttrykk for at han ikke skjønner maktfordelingen i politikken. Det amerikanske systemet bygger på utøvende, lovgivende og dømmende makt, og han presenterer den utøvende makt. Har har likevel gjentatte ganger blandet seg i den dømmende makt, og det han han ikke lov til, sier Knutsen, og legger til:

- Så hvorfor liker ikke folket ham? Han er en uvitende amatør, og det ser jo alle.

Dårligste siden Truman

Siden Harry Truman ble president i 1945, har oppslutningen om alle amerikanske presidenter blitt målt ved nimånedersmarkøren for presidentperioden. I tillegg måles det hvor mange som er misfornøyde med presidenten.

Ingen amerikansk president siden Truman har hatt lavere oppslutning etter ni måneder ved makta enn det Donald Trump nå har.

Den med nest dårligst oppslutning etter samme tidsperiode tilhører Bill Clinton, mens den med størst oppslutning etter ni måneder som president, er George W. Bush, ifølge The Washington Post.

Knutsen sier Trump og Trumans situasjon kan sammenliknes siden Truman heller ikke kjente til saksinnholdet i politikken da han ble president.

- Truman hadde aldri vært i politikken. Han var visepresident, men Roosevelt tok ham aldri med på råd. Det tok ikke lang tid fra Roosevelt ble valgt til en fjerde periode til han døde, og da tok Truman over som president. Truman var helt blank.

Likevel mener Knutsen at situasjonene deres skiller seg fra hverandre fordi Truman lærte i løpet av tiden som president.

- Selv om både Truman og Trump var blanke på saksinnholdet i politikken, lærte Truman raskt. Det var noen katastrofale første måneder, men så lærte han, og ble til slutt regnet som en av de store presidentene. Trump lærer jo ikke.

Den ferske meningsmålingen viser at hele 65 prosent av respondentene mener Trump ikke er ærlig og troverdig, mens en tredjedel mener han er det. To tredjedeler mener Trump ikke har den type personlighet og temperament som kreves for å være president.

- Min spådom er at hvis Trump ikke lærer, så vil han fortsette å være Amerikas statsoverhode, men han vil miste troverdigheten som regjeringsfjes. Han vil klippe over snorer og holde en tale i ny og ne, men regjeringssjefen vil ta alle beslutningene. De kan ikke bli kvitt ham, men han vil miste rollen som beslutningstaker, og de voksne rundt ham vil overta, sier Knutsen.

Knutsen bekrefter også at Trump verken har personligheten eller temperamentet som kreves for å være president.

- Han har ikke de kvalitetene som skal til. Han er uerfaren og uvitende på jobb, og han viser en sjokkerende uvitenhet når han sier noe som ikke er skrevet for ham, sier han.

Lavere forventninger

Forventningene til Trumps presidentskap har også sunket betraktelig. Før han ble tatt i ed som USAs 45. president 20. januar i år, mente 61 prosent at Trump ville gjøre en svært god eller god jobb for den amerikanske økonomien. Ifølge den nye meningsmålingen mener kun 44 prosent at han gjør en god jobb nå.

Knutsen sier det var mange som trodde han ville være effektiv fordi han hadde erfaring som forretningsmann.

- Det er en vanlig holdning i USA at de som har klatret seg opp og blitt rike «self made men» er veldig flinke til å få igjennom beslutninger. Jeg tror nok han ble løftet opp av den amerikanske tanken at selv om han ikke er politiker, så ville han være en effektiv beslutningstaker.

Hvorvidt han er en mann som har klatret seg til topps på egenhånd er professoren imidlertid usikker på.

- Han arvet en formue av sin far. Han er ikke en tradisjonell forretningsmann, han er ingen leder, men en finansakrobat, og den erfaringen han har hatt som finansakrobat bruker han i politikken, men der fungerer det ikke. Han er en salgsmann, og salgsmenn skryter av varene sine, sier all verdens ting for å få deg til å kjøpe.

Knutsen sier han gjør det samme i politikken, og at det er der han taper oppslutning.

- Folk ser med en gang at det han sier er sprøyt. Det går ikke an å avskaffe helseforsikringen og si at forsikringen han har avskaffet er fantastisk. Det kan man bare si når man selger deodoranter, parfyme, aksjer eller eiendom, sier han.

Før innsettelsen mente også 56 prosent at han ville gjøre en god jobb i å håndtere terrorisme, mens bare 43 prosent mener han gjør det nå. USA har derimot ikke hatt noen kamp mot terrorisme så lenge Trump har sittet som president. Derfor finnes det ingen empiri som viser verken det ene eller det andre, forklarer Knutsen.

- Dette fallet i troverdighet avspeiler bare en generell fall i tillit til ham.

Den ferske meningsmålingen viser videre at flertallet mener Trump har oppnådd lite eller ingenting i løpet av sine ni første måneder som president. Færre enn fire av ti respondenter mener han har holdt de fleste av valgløftene sine fra presidentkampanjen i 2016.

Knutsen sier at flere av respondentene er misfornøyd med Trumps presidentskap fordi han ikke får igjennom sakene sine. Når andre presidenter ønsket å få igjennom en sak i kongressen, blandet de seg inn i prosessen. Knutsen mener Trump gjør det motsatte.

- Trump har sagt at han skal få igjennom flere saker, men engasjerer seg ikke i initiativet. Han lar lederen av det republikanske partiet gjøre det, men de kommer til kort. Det har ført til at han ikke har fått gjennomslag for flere ting han har lagt frem for kongressen; Muren og migrasjonslovene.

Videre har forventningene til Trumps arbeid for å forbedre det amerikanske helsevesenet falt med 18 prosent. Knutsen sier han er overrasket over at det ikke har falt mer.

- Jeg vet ikke hva prosenten som støttet Obamacare er, men jeg synes det er overraskende at det ikke har falt mer, for det er ganske klart at han ikke ønsker noe helseforsikringssystem. Han vil avskaffe Obamas helsesystem, og han har ikke noe alternativ han vil innføre i stedet. Når han sier at han skal etablere et fantastisk helsesystem, så er det en stor bløff.

Samtidig har ikke Trump engasjert seg i kampen for å revidere helseforsikringsordningen.

- Han vil demontere Obamas system, men fordi han ikke har engasjert seg politisk, så har han ikke fått det til, sier Knutsen.

Nord-Korea-konflikten

53 prosent mener videre USAs lederskap på verdensbasis har blitt svakere etter at Trump kom til makta, mens 26 prosent mener det motsatte. Knutsen sier at resultatene viser at respondentene er usikre på hva Trump står for i utenrikspolitikken.

- De som tror USA har blitt sterkere legger vekt på Trumps skarpe uttalelser. Han har enkle og klare svar på ting.

Når det gjelder Nord-Korea-konflikten, har kun 32 prosent tillit til at Donald Trump kan håndtere denne konflikten på en ansvarsfull måte, mens 16 prosent har litt tillit til det og 51 prosent ingen tillit.

Espen Moe, professor i statsvitenskap ved NTNU, sier at det har vært snakk om at Trump henvender seg til en krets av støttespillere, men at det er mange ting som tyder på at fjellet ikke er veldig stort, og at utenrikspolitikk ikke appellerer til dem.

- De utenrikspolitiske sakene han kjørte på i valgkampen handlet om IS og Syria, og han snakket ikke så mye om Nord-Korea. Derfor er det ikke sikkert at Nord-Korea appellerer like mye til hans velgere som det ville gjort til republikanske velgere generelt.

I tillegg sier Moe det er på utenriksområdet at republikanske senatorer og kongressmedlemmer har tatt avstand fra ham på grunn av utenrikspolitikken han fører.

- Mye av det som trigger hans velgere er andre ting enn Nord-Korea, samtidig som det republikanske etablissementet har vært skeptiske til Nord-Korea-politikken. Jeg tror en del av etablissementet ikke har sagt noe om saken så lenge trusler ikke har vært involvert, men nå ser de at ting har konsekvenser. Når det er sagt, mistenker jeg at de generalene han har, forsvarssjefen, stabssjefen og sikkerhetsrådgiveren bidrar til å holde Nord-Koreapolitikken på plass, sier han.

Trump er for tiden på en omfattende reise i Asia hvor han skal besøke Japan, Sør-Korea, Kina, Vietnam og Filippinene fem land, og Nord-Koreas atomvåpen og ballistiske raketter er ventet å bli et sentralt tema under Trumps møter med statslederne.

Moe er imidlertid ikke bekymret for Trumps utenrikspolitikk. Grunnen er at han på det området har rådgivere som ligger nærmest tradisjonell, amerikansk politikk. Derfor skal det skje mye før de lar seg trekke med i et spill som kan lede til tredje verdenskrig. Likevel sier han at sjansen for tredje verdenskrig med Trump er større enn den før har vært.

- Jeg mistenker at vi har et område der vi har folk som ser at Trumps politikk har store konsekvenser, så man kan alltid få lov til å oppføre seg dårlig, for eksempel impulsivt, politisk ukorrekt eller ubehøvlet, på andre områder. Mange av tilhengerne hans liker også det, men det er på områder der vi ikke trues med atomkrig. I tillegg til det mistenker jeg at Nord-Korea ikke var veldig viktig for kjernevelgerne hans.

Russland-etterforskningen

En annen fersk undersøkelse som omhandler den pågående etterforskningen av mulige bånd mellom russiske myndigheter og Trump-kampanjen i 2016, viser at 49 prosent mener det er sannsynlig at Donald Trump selv har begått en forbrytelse i sammenheng med den mulige russiske innblandingen i fjorårets valg.

Flere påpeker imidlertid at dette er basert på spekulasjoner, og Moe mener resultatet ikke er mer dramatisk enn at USA lenge har vært polarisert, og at mange ikke har inntrykk av at Trump er involvert i etterforskningen.

Moe sier spekulasjonene kan komme av at den amerikanske presidenten har samarbeidet, gitt opplysninger til eller hatt relasjoner med det som i etterkrigstiden har vært USAs største fiende, og av alle ting som kan lede til en riksrettssak.

- Det er det som er den mest opplagte forklaringen. Skulle det vise seg at han har hatt nære forbindelser med Putin, så hadde det vært vanskelig å se for seg at riksrettssaken ikke blir reist, men det er også vanskelig å se for seg andre områder som kunne ført til en riksrettssak, sier Moe.

I den samme undersøkelsen stiller 58 prosent seg bak hvordan spesialetterforsker Robert Mueller håndterer etterforskningen, mens 28 prosent ikke gjør det.

I tillegg viser undersøkelsen at færre enn fire av ti amerikanere tror Trump samarbeider med Muellers etterforskning, mens om lag halvparten tror han ikke er samarbeidsvillig.

Moe sier 58 prosent er et høyt tall, og sier at selv om presidenten regelmessig twitrer om temaet, så er det ikke så mange angrep på Mueller og hans personlige integritet.

Det kommer også fram at 68 prosent har tillit til siktelsene mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates. Undersøkelsen avslører også en generell mistanke om at flere kommer til å bli siktet.

Nå er snart 2017 over, og et par måneder inn i 2018, kommer USA til å gå inn i en ny valgkamp. 33 senatorer er på valg, og hele representantenes hus, og da kommer valgkampen, i følge Moe, til å ta mye fokus. Han sier likevel at han tviler på at Trump kan bedre folkets inntrykk av ham innen den tid.

- Jeg tviler egentlig sterkt på at Trump kan snu folkets inntrykk av seg. I et annet politisk klima hadde det kanskje vært mulig. I den kommende valgkampen kan republikanerne ha store forventninger om å gjøre det bra. Grunnen er at av den 1/3 som stiller til valg, er bare åtte som er republikanske, og de fleste sitter ganske trygt.

Moe sier republikanerne dermed ikke har mye å frykte i valgkampen.

- Det skal derimot mye til for at demokratene får gjenvalgt alle sine 23 senatorer. Hvis republikanerne får beholde senatet, så blir det tolket som en tillitserklæring til Trump-administrasjonen, sier han.