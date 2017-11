Ingen rører Mugabe (93). Nå gjelder det å bli kvitt fru Grace (52)

(Dagbladet): Afrika-ekspert og professor Henning Melber (67) tror bestemt ikke at det blir borgerkrig i Zimbabwe eller dramatikk rundt president Robert Mugabe (93), selv om den allmektige statslederen er pågrepet av det militære i landet han styrer på 38. året.

- Det er to spørsmål denne situasjonen dreier seg om. For det første hvordan Mugabe og den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa (75) deler rollene mellom seg mens Mugabe er i live.

- Og for det andre hvordan presidenten kan bli kvitt sin kone Grace Mugabe (52), sier Melber til Dagbladet.

Han følger situasjonen i Zimbabwe onsdag fra Cape Town i nabolandet Sør-Afrika, der han er gjesteprofessor ved universitetet i høst i tillegg til samme rolle ved universitetet i hovedstaden Pretoria.

Før jul er han tilbake ved Nordiska Afrikainstitutet ved universitetet i Uppsala i Sverige, der han har fast base.

Fakta om Zimbabwe Selvstendig republikk 1980. Innbyggere: 14,2 millioner. Tidligere koloni under Storbritannia under navnene Rhodesia, Sør-Rhodesia, Zimbabwe-Rhodesia. Grenser til: Zambia (Nord-Rhodesia), Mosambik, Sør-Afrika, Botswana. Hovedstad: Harare. Eksportinntekter: gull, nikkel, tobakk, landbruksvarer, turisme (Victoria-fallene). Kilde: Wikipedia.

- Ikon-status



Melber er tysk statsborger, er vokst opp i et annet land i det sørlige Afrika - Namibia - og har nasjonale frigjøringsbevegelser i verdensdelen som spesialfelt, deriblant utviklingen i Zimbabwe (tidligere Sør-Rhodesia).

- Selv om folket i Zimbabwe har betalt en veldig høy pris for å ha hatt Robert Mugabe som statsleder siden den offisielle frigjøringen i 1980, har han en slags ikon-status blant sine landsmenn. Dessuten har hans regime innført holdninger som er gjennomsyret av frykt. Det er risikabelt å ytre seg kritisk.

- Og det ligger en gammeldags holdning i folkesjelen, der respekten for menn øker med alderen og kvinner er i en annen divisjon hva gjelder maktposisjoner, sier professor Henning Melber.

Og han lister opp tre hovedgrunner til at Mugabes andre kone Grace (den første, Sally Hayfron, døde i 1992), ikke kommer til å overta som president etter sin 41 år eldre mann:

1. generelt fordi hun er en ung kvinne i slik sammenheng, og i tillegg fordi hun kommer fra et annet land - Sør-Afrika.

2. folk er negative til henne på grunn av hennes mange tilfeller av ekstravagant oppførsel.

3. hun har ingen posisjon blant første generasjons ledende politikere i partiet ZANU, de som har vært med siden Zimbabwe ble selvstendig nasjon i 1980.

Tilbake fra Kina

Melber mener militæraksjonen siste døgn er for å beskytte og forsterke stillingen til Robert Mugabe og kretsen som er i posisjon til å overta - selv om den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa er tilbake i nøkkelposisjon.

- Han har vært i eksil i Kina en ukes tid, og det er neppe tilfeldig at han kom tilbake til Zimbabwes hovedstad Harare onsdag morgen. Mnangagwa har kontroll på sikkerhetspolitiet og det militære. Nå foregår ganske sikkert «fredelige forhandlinger» om Mugabe skal fortsette som nå eller om den hjemvendte visepresidenten overtar og Mugabe får en annen, opphøyet situasjon.

- Hva blir da rollen til presidentfrue og rivaliserende presidentkandidat Grace Mugabe?

- Enkelt sagt: hun er det ikke plass til. Det blir spennende å se om hun havner i «gunstig eksil» i sitt opprinnelige hjemland Sør-Afrika eller hva som skjer. Jeg er ganske sikker på at Robert Mugabe er klar på å prioritere sine egne interesser på bekostning av kona.

- Diktator fra start

- For 30-40 år siden var jo Robert Mugabe det lysende eksemplet for demokratiske stemmer i vesten for hvordan den nye generasjonen afrikanske statsledere burde være. Hva har skjedd med demokraten Mugabe?

- I praksis ingenting. Demokratiske stemmer har latt seg lure eller ikke satt seg godt nok inn i situasjonen og mannens natur fra start. Han har vist diktatoriske styringstendenser fra tidlig i karrieren, oppsummerer professor Henning Melber fra sitt gjestekontor ved universitetet i Cape Town.

Verdens eldste statsoverhoder 1. Robert Mugabe (93), president, Zimbabwe. 2. Elizabeth II (91), dronning, Storbritannia. 3. Beji Caid Essebsi (90), president, Tunisia. 4. Kim Jong-nam (89), leder øverste presidium folkeforsamlingen i Nord-Korea. 5. Sheik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (88), emir av Kuwait. 6. Sir Philip Greaves (86), generalguvernør, Barbados. 7. Eaul Castro (86), president, Cuba. 8. Dame Marguerite Pindling (85), generalguvernør, Bahamas. 9. Sir Colville Young (84), generalguvernør, Belize. 10. Paul Biya (84), president, Kamerun. Kilder: Aftenposten/Wikipedia.