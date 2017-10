Ingen skadd da deler av bygg raste over busstopp: - Hørte et jævla drønn

Har du bilder/tips? Send SMS/MMS til 2400 eller e-post til [email protected]

(Dagbladet): En vegg fra et bygg som skal rives raste tirsdag kveld ut over en bussholdeplass på Carl Berner i Oslo. Det dreier seg om det såkalte Jysk-bygget, hvor det tidligere har vært en Meny-butikk, men hvor det nå foregår riving eller rehabilitering.

Like før klokka 19 meldte politiet om at ingen skal være skadd i ulykken.

- Da er skadestedet gjennomsøkt og det er ingen funn av skadde. Området vil være sperret av en tid fremover, skriver de på Twitter.

Politiet har også vært i kontakt med entreprenøren som jobber på stedet:

- Jeg kan ikke spekulere i hvordan dette kunne ha gått, men det er klart at så store masser skal man ikke få over seg, sier Svend Bjelland, innsatsleder i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

- Hørte et jævla drønn

Jørgen Killingmoe ble vitne til utrasingen fra stua si.

- Jeg satt inne i leiligheten min og hørte brått et jævla drønn. Da jeg reiste meg opp og så ut av vinduet, sto det mellom 10-15 personer på busstoppet, sier Killingmoe til Dagbladet.

Killingmoe er styreleder i et av borettslagene som ligger like ved det aktuelle busstoppet. Han priser seg lykkelig over at det gikk så bra som det nå ser ut til å ha gjort.

- Hadde det ikke vært for den muren ved bussholdeplassen, så kunne folk ha fått stein over seg. Det lå murstein over hele gata, sier han til Dagbladet.

- Noen hylte

En annen som var rett ved da hendelsen skjedde, er Geir Økland. Han satt på bussen like ved Carl Berners plass da han hørte lydene av raset.

- Bussen skulle akkurat til å stoppe da noen murstein traff bussen, og noen begynte å hyle, sier Geir Økland til Aftenposten.

Området rundt Carl Berner-stoppet vil være sperret av en stund utover tirsdagskvelden.

- Det er en del trafikale utfordringer, sier Engeseth, som oppfordrer folk til å unngå Carl Berner-krysset.

Dagbladets medarbeider på Carl Berner melder om minst firebrannbiler og tipolitibiler på stedet.

Politiet opplyser at ulykken fører til begrenset fremkommelighet i Carl Berner-krysset og ber folk om å velge andre veier. Trikken er strømløs, og den kommer ikke til å gå før området er ryddet, opplyser politiet.