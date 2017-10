Ingvild trodde det var en lydbok da hun hørte fremmede stemmer inne i bilen. Det stemte ikke

(Dagbladet): Ingvild Areklett Mørdre var på vei hjem fra et kurs sammen med en kollega og hørte på musikk. Plutselig slo det inn en telefonsamtale.

Da ble hun sjokkert, ifølge Moss Avis, som først omtalte saken.

Hørte samtale

Kobler man en mobiltelefonen til en DAB-adapter som mottar signaler gjennom FM-nettet, kan nemlig andre høre samtalene dine.

Til Dagbladet forteller hun at de først fikk inn en lydbok og lurte på hvor i alle dager den kom fra.

- Vi tenkte det var noe feil med radioen. Men nei, den sto på P4. Vi flirte litt, ikke var det en god lydbok heller, sier Mørdre og ler.

- Litt skremmende

Da en samtale mellom to personer plutselig slo inn på anlegget, ble det en annen stemning i bilen.

- Det var egentlig litt skremmende. Det er logisk at det går an, men jeg har aldri tenkt på det, sier hun.

Mannen hennes skal tidligere ha fått inn andres telefonsamtaler.

- Man kan sitte i kø og plutselig finne ut at man skal ringe banken eller legen. Hvem som helst kan høre sensitive ting, sier Mørdre.

Har blitt skeptisk

Hun var passasjer i kollegaens bil denne dagen og har selv ikke fått seg DAB-adapter ennå. Denne hendelsen gjør henne skeptisk.

- Om jeg skaffer meg det skal jeg hvert fall ikke snakke i telefonen om slike ting, for da vet jeg om det. Det blir jo fort til at man ringer mannen og sier at man kjører sønnen her og der. Det har ikke andre noe med.

- Det er nesten litt morsomt. Alt skal være så bra med det nye, så finnes det konsekvenser som ikke er tenkt over, sier hun til Dagbladet.

Bekymret ekspert

I etterkant av Ingvild Areklett Mørdres spesielle opplevelse kontaktet Moss Avis Per Morten Hoff, IT-ekspert og tidligere generalsekretær for IKT-Norge.

Han kjente ikke til fenomenet fra før av, men omtaler funksjonen som uheldig.

- Det er forbudt å snakke med telefonen til øret når man kjører bil, og derfor kobler mange telefonen via bluetooth til bilens radiosystem. Kobles telefonen via et adapter som sender over FM-nettet betyr altså det at samtaler kan høres av andre over FM-nettet og det er et betydelig brudd på personvernet, sier Hoff til avisa.

- Skremmende

Den skriver at dersom man installerer et DAB-adapter, med mottaker som tar inn signaler over FM-nettet, kobles mottakeren automatisk opp mot frekvensene FM 87,5 eller 87,6.

Dette innebærer at signalene potensielt kan fanges opp av andre biler i nærheten, for eksempel hvis man står i en kø.

DAB-adapterprodusent TT Mikro skal nå sørge for at forbrukerne blir mer bevisste på dette fenomenet. De planlegger også å omtale det i framtidige brukermanualer og på sine hjemmesider, ifølge Moss Avis.

Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, gir på sin side følgende råd da NRK intervjuer ham angående hvordan man kan unngå fenomenet:

- Man kan koble adapteren til stereoanlegget via en linjeinngang istedenfor å overføre lyden via FM. Har man ikke linjeinngang, er det lurt å stille adapteren på en annen frekvens enn standardfrekvensen på 87,5. Velger man noe annet, vil sannsynligheten for konflikt med andre være svært lite