Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

(Dagbladet/NTB): Innbyggere i Brazoria sør for Houston blir bedt om å komme seg unna umiddelbart etter at flommen har ødelagt et dike.

- Demningen ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skriver myndighetene i Brazoria fylke på tirsdag.

Folk i området blir også bedt om kun å bruke mobiltelefonene til nødanrop fordi nettet bryter sammen som følge av stor trafikk.

- Vær vennlig å kun bruke telefonen til nødanrop, heter det i en annen Twitter-melding.

Området med de aktuelle innsjøene ligger sør for Houston i Texas, der store områder er oversvømmet som følge av enorme mengder nedbør i forbindelse med ekstremværet Harvey.

Samtidig har en stor demning i utkanten av Houston begynt å flomme over.

Addicks-demningen er bygget for å hindre at elva Buffalo Bayou går over sine bredder, men nå er demningens kapasitet nådd, og vann har begynt å strømme ukontrollert utover områdene rundt vannreservoaret.

Det er første gang siden demningen ble bygd for snart 80 år siden, at den ikke greier å holde på vannmassene. Det har vært forøkt å slippe vann ut fra vannreservoaret, men på grunn av fortsatt kraftig regnvær har vannet fortsatt å stige.

Vannet i ytterligere et vannreservoar, Barker, som er bygd med samme formål som Addicks, er også faretruende høyt.

Ifølge Reuters kan det komme 1,2446 meter regn sørøst for Houston som følge av uværet. Det vil overgå den tidligere rekorden fra 1978, opplyser National Weather Service i USA.

USAs president Donald Trump og kona Melania besøker tirsdag deler av flomrammede Texas.