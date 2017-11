IS tar på seg skylden for New York-angrepet

(Dagbladet): Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder det var en av gruppas soldater som sto bak angrepet i New York der åtte personer ble drept.

Det rapporterer IS i sitt eget magasin al-Naba, ifølge Reuters og AFP. Men islamistgruppa legger ikke fram noen beviser for påstanden. Påstanden kommer tre dager etter angrepet skjedde.

Onsdag forklarte den terrorsiktede Sayfullo Saipov at han handlet på vegne av IS. 29-åringen sa også at han «følte seg bra» etter handlingen. Da han var på sykehuset, ba han om å få se IS-flagget.

I angrepet i New York tirsdag ble åtte mennesker drept og over ti skadd.

Saipov skal ha sagt at han valgte å legge terrorangrepet på halloween-dagen «fordi han trodde at det ville være folk i gatene». Den årlige halloween-paraden ble arrangert på Manhattan bare noen timer seinere. Guvernør i New York, Andrew Cumo, mener at det var et terroren mislykket forsøk.

(NTB/Dagbladet)