Isfront mellom Pakistan og USA: - Ingen respekt

(Dagbladet): - Vi har en viss påvirkningskraft, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson under en pressekonferanse i går.

I den truet han med å kutte i bistand til Pakistan. Samtidig kan også landets status som en av Natos viktigste allierte stå på spill.

Årsaken er at USA mener Pakistan har sviktet i kampen mot terror.

- Vi kan ikke lenger tie om at Pakistan er en trygg havn for terrororganisasjoner. Pakistan har mye å vinne på å samarbeide i Afghanistan. De har mye å tape på å fortsette å huse kriminelle og terrorister, sa Trump mandag, ifølge NTB.

Utenriksminister raser

Den uttalelsen vekker nå kraftige reaksjoner fra pakistansk hold.

Utenriksminister Khawaja Asif mener at USA tar landets innsats for gitt, ifølge Reuters.

Han viser til de rundt 17 000 landsmennene pakistanske myndigheter anslår har mistet livet som følge av terrorangrep.

- Våre bidrag, ofre og den rollen vi har spilt i koalisjonen har blitt oversett, og vi får ingen respekt, sier Asif, før han sender følgende stikk i retning USA:

- De burde ikke gjøre oss til syndebukker for sine egne blundere.

Sterk mistillit

Sten Widmalm, professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet, forteller om et forhold preget av mistillit mellom USA og Pakistan.

Han trekker linjer tilbake til 1970-tallet og president Muhammad Zia-ul-Haq.

Under Zia-ul-Haq spilte Pakistan en stor rolle i krigen mot Sovjet i Afghanistan, samtidig som landets sikkerhetstjeneste knyttet bånd til motstandsgruppa som seinere utviklet seg til å bli Taliban-bevegelsen.

- Man hadde et ønske om partnerskap, og deler av sikkerhetstjenesten er fortsatt splittet når det gjelder Taliban. På 90-tallet og starten av 2000-tallet forsøkte Pervez Musharraf å utrenske denne delen, men det var ikke lett, sier Widmalm til Dagbladet.

- Han fikk mange grupper mot seg da han forsøkte å endre retning. Mange oppfattet at Musharraf løp USAs ærend, legger Pakistan-kjenneren til.

Bin Laden-pågripelse

Widmalm understreker at Obama-regjeringens frekvente droneangrep på pakistansk jord har forverret pakistaneres oppfatning av amerikanerne.

På spørsmål om USAs nylige kritikk mot landet er legitim, trekker han fram eksempelet Osama bin Laden. Da bin Laden ble skutt og drept i 2011, befant han seg i den nordvestlige byen Abottabad.

- Pakistan sa lenge at det ikke fantes noen sjanse for at han befant seg i Pakistan, mens han i realiteten bodde i et område der en skulle tro at sikkerhetstjenesten hadde oversikt, opplyser Widmalm.

- Skyver landet nærmere Kina

Samtidig tror han ikke at de seneste truslene fra amerikansk hold vil gi resultater.

Svensken mener at USA fører en kortsiktig politikk i området, der landet støtter Pakistan med midler øremerket for militære formål.

Kina, en annen stormakt, satser på sin side tungt på oppbygning av infrastruktur - blant annet gjennom prosjektet «China-Pakistan Economic Corridor» (CPEK).

- Truslene fra Trump bidrar til at Pakistan fremmedgjøres, samtidig som de skyver landet nærmere Kina. Det eneste kineserne krever, er at Taliban holder seg unna kinesiske prosjekter, sier Widmalm som savner reell satsning på demokrati i Pakistan.

Etterlyser demokratibygging

Widmalm beskriver en situasjon der radikale islamske krefter i realiteten har støtte fra en liten andel av landets befolkning.

Likevel er det de som setter agendaen på mange områder, ifølge forskeren.

- Om man hadde hatt et velfungerende demokrati, ville man sett at ekstremistene i realiteten utgjør under ti prosent av landets befolkning. Demokrati er det ekstremistene frykter, sier Widmalm, som mener at det ikke bare er i USAs interesse å få på plass et velfungerende demokrati i Pakistan.

Dette ettersom landet er en viktig regional aktør, og en viktig faktor i mange konflikter rundt om i verden.

- EU gjør ingenting i Pakistan. Slik bør det ikke være, mener Sten Widmalm.