Island nekter Dagbladet innsyn i EØS-juks

(Dagbladet): I en serie artikler har Dagbladet skrevet om hemmligholdet rundt de norske EØS-milliardene.

De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til totalt 16 land i Europa. Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.

Men noen av pengene har også gått til kriminelle.

Et eksempel gikk 6,7 millioner norske kroner til en polsk ordfører som senere ble dømt for å ha misbrukt pengene.

Men det var ikke mulig å få innsyn i hele saken hos de norske EØS-myndighetene.

Vi måtte reise til Polen for å få hull på saken.

Grunnen er at Norge i forhandlinger med Island og Liechtenstein har blitt enige om et spesial-regelverk for innsyn.

Island nekter

Dagbladet har i over seks måneder bedt Island om å gi Dagbladet tilgang til rapportene. Først sist uke fikk vi svar.

«Siden din forespørsel gjelder forhold til andre stater, var den avslått. Dessverre, på grunn av en feil fikk du ikke beskjed om dette og det beklager vi», skriver Urdur Gunnarsdottir, presseansvarlig hos det islandske utenriksdepartementet.

Dagbladet har sendt en rekke spørsmål til Islands utenriksminister, Gudlaugur Thor Thordarson.

Blant annet har vi spurt Gudlaugur: Er det i tråd med islandske verdier å holde informasjon om korrupsjon og misbruk hemmelig?

Dagbladet har ikke fått noe svar fra Gudlaugur.

«Hvis dere absolutt trenger et navn så får dere bruke mitt», svarer presserådgiver Gunnarsdottir.

Hun skriver videre:

«Island står for åpenhet og nulltoleranse for korrupsjon, og vi har stått opp for disse verdiene sammen med de andre FMO-landene».

FMO står for Financial Mechanism Office, og er kontoret som på vegne av Norge, Island og Lichenstein forvalter EØS-milliardene.

Norsk EØS-hemmelighold

I en serie artikler har Dagbladet rettet søkelys mot forvaltningen av norske skattepenger gitt til EØS gjennom ordningen «Norway Grants» og «EEA Grants».

I gjennomgangen av flere titalls uregelmessighets-rapporter fra ordningen er det ett mønster som går igjen: Rapporter som viser at det meste er i orden blir det gitt fullt innsyn i, mens hemmeligstempling og sladding er respons der dokumentene avdekker grovere svikt og misbruk av norske skattepenger.

I henhold til regelverket er norske FMO-ansatte forpliktet til å sladde langt flere opplysninger enn hva som ville vært tilfelle i Norge.

Der polske myndigheter ga Dagbladet fullt innsyn om ordførerens svindel, måtte norske ansatte ved Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel slå hånden av Dagbladets innsynsforespørsel. De valgte å holde følgende opplysninger hemmelig:

Navnet på prosjektet

Personen som var ansvarlig

Den totale summen på prosjektet

Navnet på distriktsdomstolen som dømte i saken

Kommunen som var involvert

Dommen mot personen som var involvert

Polske myndigheter derimot, ga Dagbladet fullt innsyn i dokumentet.

Ved å dra i pilen under, kan du sammenligne hemmeligholdet Norge er enige med Island og Liechtenstein om, med polsk åpenhet:

Åpner for nye regler

I et intervju med Dagbladet har Norges EU-minister, Frank Bakke-Jensen, åpnet for å reforhandele åpenhetsreglene som gjelder EØS-pengene.

Island sier nå at de også vil vurdere reglene.

«Minister Bakke-Jensen har rett i at det ikke er opp til ett, men alle tre donorlandene å bli enige om åpenhet når det gjelder FMO. Island er villig til å se nærmere på dette hvis det blir tatt opp hos FMO», skriver Gunnarsdottir til Dagbladet.