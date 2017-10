Jan (54) drar landet rundt og kjøper tyske nazi-hjelmer. - Jeg kaller det Tredje rike-effekter

Hvis du har penger nok og interesse for det, kan du kjøpe hakekors-flagg, SS-dolker, nazi-medaljer og wehrmacht-porselen via Finn.no. Det er fullt lovlig, og Finn.no har ingen begrensninger på salget.

Men det er ikke bare på Finn.no det omsettes nazigjenstander for store summer i det norske markedet. På Facebook selges militariagjenstander i to store lukkede norske grupper. Militaria omfatter tradisjonelt gjenstander fra både tysk og alliert side, og første og andre verdenskrig. En av selgerne er Bærums-mannen Jan Miguel Meland (54), som har spesialisert seg på samling og salg av tyske hjelmer. Meland bruker et annet begrep på det han samler på:

- Jeg kaller det Tredje rike-effekter, sier han til Dagbladet.

«Land og strand»

Han annonserer etter tyske hjelmer i lokalaviser, og drar «land og strand» rundt for å handle inn hjelmer og uniformer som har ligget på loft og i kjellere.

På verdensbasis har The Guardian anslått at det årlig omsettes etterlatenskaper fra Det tredje riket for over 300 millioner kroner. Meland sier at både det norske og det internasjonale markedet er i vekst.

- Det er en global affære, med store summer i omløp. Etter internetts oppstandelse og vekst har interessen for disse tingene vært sterkt stigende både i Norge og i utlandet, sier han.

Meland, som har gitt ut to bøker om tyske hjelmer og uniformer, tror en av grunnene til at mange trekkes mot det han kaller Tredje riket-effekter, er at det har vært tabubelagt.

- Det har en tiltrekkende kraft på grunn av de forbudte symbolene, og Wehrmacht og Waffen-SS ry som en av de beste militærmakter i verdenshistorien, sier Meland.

Han beskriver kjøperne og samlerne i Norge som menn med forskjellig bakgrunn, men at felles for dem er en genuin interesse for okkupasjonshistorien. Han tror også de fleste samlere fokuserer mer på objektenes militærhistoriske verdi enn holocaust og krigsforbrytelsene som fant sted.

- Dette er også dyre effekter, og det gjør at kjøperne er som regel pengesterke.

Ingen begrensninger

Facebook har ingen direkte begrensninger for omsetning av nazigjenstander, men giganten har nylig lagt an en mer aktiv linje med fjerning av bilder som viser hakekors og blokkering av muligheten for reklame rettet mot jødehatere, samt utestengelse av enkelte nynazistgrupper.

Men de presiserer at «ting du kan oppleve som ubehagelig eller urovekkende, ikke nødvendigvis bryter våre standarder».

To av Finn.no-selgerne Magasinet møtte, forklarte at en av grunnene til at de begynte som samlere var at de hadde familiemedlemmer som var motstandsmenn. De ble nysgjerrige på historien, og derfra utviklet det seg. Jan Miguel Meland har også inntrykk av at mange norske samlere har en avdød slektning som tilhørte enten Milorg eller motparten i NS.

- Noen slike gjenstander har vært tilgjengelig i norske hjem siden 1945. Jeg har annonsert i det ganske land, og det er svært mange gjenstander som har tilhørt en familie av en motstandsmann. Selv om nazistenes eller tyskernes forbrytelser var svært nær i tid, konfiskerte motstandsmenn og sivilister Tredje rike-effekter og beholdt det på loft, kjellere og hytter. Det var ikke bare klær, sko og teknisk utstyr, men også gjenstander som SS-insignia og hakekors-flagg og lignende.

Solgt til Israel

Meland sier det på samme måte er et marked for gjenstandene i Israel, noe israelske medier tidligere også har omtalt.

- Jeg har sendt SS-effekter som ble funnet på Grini til samlere i Israel. Det er også kjent at jødiske privatpersoner, noen av dem godt kjente, investerer og samler på effekter fra SS. Jeg har selv møtt noen oppkjøpere for dem på verdens største militariamesse i Louisville i USA, sier Meland.

SS-gjenstander er noe av det mest ettertraktede - og kontroversielle - i hele markedet. SS var opprinnelig Hitlers væpnede livvakter, men utviklet seg til å bli en paramilitær fløy av nazistpartiet. De fikk ansvaret for driften av konsentrasjonsleirene og var en sentral aktør i gjennomføringen av holocaust.

Meland tror en del gjenstander ble tatt vare på og siden ble samleobjekter, rett og slett fordi de var «elegante og estetiske» i sin form.

- Tyskerne laget jo flotte ting. Blant annet skreddersydde uniformer, designet av Hugo Boss. Flotte offisersluer og medaljer som gir inntrykk av god kvalitet, og er som rene kunstverk å betrakte. Og varisjonen er stor, noe som betyr mye for samlere.

Han presiserer at han ikke har noen nazisympatier.

- Når du er interessert i dette og leser deg opp hva de faktisk gjorde, så blir man ganske overbevist om at nazismen ikke er noe å trakte etter. Dette var forbrytersk regime som var skapt og drevet av kriminelle og onde personer.