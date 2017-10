Japansk selskap lover bort ekstra feriedager til ikke-røykere

(Dagbladet): Ikke-røykere ansatt i det japanske markedsføringsselskapet «Piala Inc» klagde over at de jobbet mer enn kollegene som røykte.

På bakgrunn av dette gir nå selskapet ikke-røykere seks flere fridager, for å gjøre opp for pausene som røykerne har i løpet av et år.

Minst 15 minutter pause

Ifølge Independent holder det japanske selskapet til i 29 etasje i en kontorblokk i Tokyo, og hver pause varer dermed i minst 15 minutter.

- En av våre ikke-røykere la en melding i selskapets forslags-boks tidligere i år, hvor vedkommende påpekte at røykepausene skapte problemer, sier Hirotaka Matsushima, en talsperson for selskapet, til

Selskapet håper denne ordningen vil skape et miljø for at de ansatte slutter å røyke.

Ønsker færre røykere

Ulike tiltak for å redusere antallet røykere og å oppfordre til regler når det kommer til røyking, har blitt sett over hele Japan den siste tida.

I juni skal Tokyo-guvernør Yuriko Koike ha laget planer om å innføre et røykeforbud rundt omkring i den japanske hovedstaden i forkant av sommer-OL i Tokyo i 2020.

Ifølge Independent vil dette trolig møte sterk politisk motstand, samt motstand fra restauranter og fra det gigantiske sigarettproduksjonsselskapet «Japan Tobacco», som er en tredel statseid.

Avisa skriver videre at Verdens helseorganisasjon rangerer Japan på bunn av lista over anti-røykeforskrifter på offentlige steder. Rundt 18 prosent av japanere antas å røyke.

- Lov der hvor det er askebeger

«Det er generelt lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men avhengig av stedet kan det være egne røykeavdelinger eller forbud. Utendørs er det som regel spesifiserte røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås – spesielt rett foran togstasjoner og andre steder der mange mennesker passerer. Politi og andre patruljer slår aktivt ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og avhengig av bydel og sted kan det bøtelegges. En generell regel er at det er lov til å røyke der det er askebeger», skriver regjeringen på sin nettside om reiseinformasjon Japan.