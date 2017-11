Japansk togselskap beklager for å ha kjørt 20 sekunder for tidlig

(Dagbladet): Passasjerene som skulle ta toget fra Minami Nagareyama stasjon, nord for Tokyo i Japan, var ikke engang klar over det selskapet følte de måtte beklage for. Toget kjørte fra stasjonen 20 sekunder før det skulle.

Irriterer du deg over tog- og t-baneforsinkelser i Norge? får kanskje denne hendelsen deg til å drømme om å flytte til Japan.

Toget som skulle gå klokka 9.44.40, kjørte fra stasjonen klokka 9.44.20. Det japanske togselskapet Tsukuba Express beklager overfor passasjerene sine for hendelsen, skriver The Guardian.

- Vi beklager sterkt for den store ulempen for våre kunder, heter det i en uttalelse fra eier av selskapet, Metropolitan Intercity Railway Company.

Lokføreren hadde ikke fulgt ordentlig med på avgangstida og skal ha fått beskjed om å følge prosedyrene for å hindre gjentakelse.

Ifølge den britiske avisa var det ikke store ulempen for dem som skulle vært så uheldig å miste toget på de 20 sekundene. Neste tog var like rundt hjørnet.