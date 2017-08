Jayden (10) reddet sin mor og nyfødte bror fra døden da han hjalp til med uventet hjemmefødsel

(Dagbladet): Ashley Moreau har flere barn, men hadde ingen anelse om at det skulle komme enda et da hun satte seg på do. Plutselig gikk vannet, babyens føtter kom til syne, og Moreau hadde ingen andre å rope på enn sin ti år gamle sønn Jayden Fontenot.

Se video over

Prøvde å finne hjelp

Når Jayden kom frem til sin mor, blødde hun mye og situasjonen var kritisk. Tiåringen kunne ikke få hjelp av sin stefar, som hadde reist på jobb. Han løp til sin bestemor, men hun var nyoperert og hadde ikke muligheten til å hjelpe til. Bestemoren ringte nødetatene, men tiåringen måtte løpe tilbake til moren for å ta i mot sin lillebror.

- Han pustet dypt og sa: «ok mamma, bare fortell meg hva jeg skal gjøre, så gjør jeg det» sier moren. Moreau ga sønnen sin den skumle beskjeden at sønnen måtte ut så fort som mulig, fordi han får ikke puste. Moren forteller at babyen hadde lilla føtter som følge av oksygenmangel.

- Jeg tenkte ikke engang. Jeg var i sjokk, sier ti år gamle Jayden.

Reddet to liv

Jayden tok tak i babyens føtter og dro forsiktig, samtidig som moren presset. Etter noen minutter var babyen ute, men dramaet var ikke over. Lillebroren pustet ikke, og Jayden måtte hjelpe til med livredding frem til ambulansen kom til for å hjelpe.

På sykehuset fortalte legene at hvis det ikke hadde vært for Jayden ville hverken moren eller lillebroren overlevd. Babyen ville dødd av oksygenmangel, mens moren ville blødd i hjel.

Den nyfødtes far hyller sin stesønn

- Det er utrolig hvor modig han var. Han reddet deres liv og er en helt, sier Kelsey Richard.

Jaydens nyfødte lillebror har nå kommet hjem fra sykehuset og prognosene tilsier at alt skal gå fint. Alt takket være ti år gamle Jayden.