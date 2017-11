«Jeg elsker dere. Gå og stem», sa Trump. Så vedtok republikanerne et skattekutt på 12 000 milliarder

(Dagbladet): Lavere skatter var et av de mer konkrete valgløftene Donald Trump kom med under valgkampen.

I kveld kom USAs president et skritt nærmere ved å oppfylle dette løftet da republikanerne i Representantens hus vedtok en skattereform. Forslaget som ble vedtatt kommer til å kutte skattene med 1500 milliarder dollar, altså rundt 12 000 milliarder kroner.

Congratulations to the House of Representatives for passing the #TaxCutsandJobsAct — a big step toward fulfilling our promise to deliver historic TAX CUTS for the American people by the end of the year! https://t.co/8FjefMj6hh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2017

Før reformen ble stemt over og vedtatt, skal Trump ha sagt til sine republikanske partifeller under et møte: «Jeg elsker dere. Gå og stem», skriver The Washington Post.

Etter at forslaget ble vedtatt, gikk Trump ut på Twitter og gratulerte sine partifeller med den politiske seieren.

Mest til rikinger

De som kommer best ut med reformforslaget til republikanerne i Representantens hus, er store selskaper og de rikeste amerikanerne, ifølge The Washington Post.

Med Representantens hus sitt forslag, vil de nyte de største andelene av skattekuttene.

Reformen kutter riktignok skattene over hele fjøla, og majoritetsleder og ordstyrer Paul Ryan, framhevet særlig kuttene til arbeider- og middelklassen da han tok ordet før selve avstemningen.

At forslaget ble vedtatt blir også sett på som en seier til Ryan, som siden Trump ble innsatt har slitt med å få vedtatt noe som helst i Representantenes hus. Til tross for et solid republikansk flertall.

Men den politiske seiersrusen kan bli kortvarig, for både Ryan og Trump.

Bare halvveis

For at reformforslaget skal bli lov, må det også vedtas i Senatet - det andre lovgivende kammeret i Kongressen. Og forskjellene mellom Senatets skattereform og Representantenes hus' skattereform, er betydelige, skriver The Washington Post.

I Senatet har republikanerne på langt nær et så komfortabelt flertall. Av 100 mandater, har republikanerne 52.

Per nå har ikke republikanerne flertall i Senatet for skattereformen. Og skulle de republikanske senatorene bli enige om en reform, må den reformen så vedtas av Representantenes hus.

Et forslag som kan forene republikanere i begge kamre i Kongressen, ser ikke ut til å eksistere per nå. Og det blir derfor opp til politiske ledere, som Donald Trump, å forene politikerne fra de to kamrene.

Dette er i skattereformen

Overordnet kutter det vedtatte forslaget den totale skatten i USA med 12 000 milliarder.

Konkret gjør forslaget det blant annet ved å redusere selskapsskatten fra 35 prosent til 20 prosent og redusere antall skatteklasser fra sju til fire. Skattereformen fjerner også en rekke fradragsordninger.

Til sammenlikning er skattesatsen på selskapsskatten i Norge per 2017 24 prosent.

Skattereformen ble vedtatt med 227 mot 205 stemmer i Representantenes hus, etter at Trump selv hadde troppet opp i Kongressen og bedt om støtte.

Frykter reprise

Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen. Dette til tross for at presidentens parti har flertall i begge kamre.

Republikanernes frykt er at Trumps skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet, skriver NTB.