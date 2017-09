- Jeg har feiret inni meg

(Dagbladet): Denne mannen er Norges nye kunnskapsminister.

I ti uker skal Henrik Asheim (H) vikariere for Torbjørn Røe Isaksen (H) som sjef for Kunnskapsdepartementet og dermed et viktig politikkområde for regjeringen.

- Ja, hallo, du er kommet til Kunnskapsdepartementet, sier Asheim og ler når Dagbladet ringer ham.

34-åringen fra Bærum skal holde fortet for Røe Isaksen mens sistnevnte er ute i pappaperm. Asheim legger ikke skjul på gleden over å få være kunnskapsminister en stakket stund.

- Klart det er en stor ære å bli spurt. Det er ikke hver dag Erna Solberg ringer og spør om du kunne tenke deg å tre inn i regjering, så ja, det var veldig stas, forteller Asheim.

- Spratt du en flaske musserende?

- Jeg skulle gjerne feiret mer, men det er travelt med valgkamp i disse dager. Jeg har feiret mest inni meg, ikke så mye ellers. Erna ringte meg i slutten av forrige uke og spurte, sier han.

Erna skuffet over norske menn

Asheim har ingen problemer med å forstå at Røe Isaksen velger pappaperm framfor regjeringsjobb i ti hele uker.

- Erna Solberg sa hun var skuffet over norske menn som ikke brukte fedrekvoten. Da står vel Røe Isaksen høyt i kurs hos sjefen i disse dager?

- Det gjør han helt sikkert. Jeg synes det er flott Norge har en kunnskapsminister som bruker fedrekvota. Jeg har jobbet tett med Torbjørn på utdanningspolitikk fra Stortinget de siste fire årene. Da er det fantastisk gøy å få lov til å jobbe med politikken fra departementet også. Dette er bra for Torbjørn og bra for meg, sier Asheim.

- Viktig jobb

Dersom regjeringen skulle vinne valget - noe meningsmålingene har gitt større åpning for de siste dagene - mener Asheim jobben hans blir veldig viktig, selv om det altså bare er et tiukers vikariat det er snakk om.

- Hvis vi vinner valget er det utrolig viktig å legge føringene framover for å gjennomføre våre valgløfter innen skole- og utdanningsfeltet de neste fire årene. Vi skal gjennomføre et løft på tidlig innsats i skolen og skape en skole som står bedre til den hverdagen barn og unge møter i 2017, sier den rykende ferske kunnskapsministeren.