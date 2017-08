- Jeg har mistet huset og jobben. Nå vil vi ut herfra

HOUSTON (Dagbladet): Rundt 8.300 mennesker, som har måttet flykte fra ekstremstormen Harvey, tilbrakte natt til onsdag inne i den gigantiske messehallen George R. Brown Convention Center i Houston Texas.

- Det er nok nå. Vi vil ut herfra. Dette er et fryktelig slitsomt sted å være, sier Robert Garess til Dagbladet.

Nesten alle der inne har hjerteskjærende historier om hvordan de måtte forlate hjemmene sine i hui og hast. Garess er der inne sammen med den fem år gamle datteren Elizabeth og kona Jamie Stowe.

- Jeg våknet opp midt på natten. Da jeg satte en fot ned på gulvet var det fylt med flomvann. I løpet av et par timer sto vannet over en meter høyt inne i leiligheten, sier Garess.

Redd datter

Den lille familien fra Dickinson sør for Houston ble raskt omringet av de enorme vannmengdene som har rasert store deler av det østlige Texas.

- Datteren vår ble stadig reddere. Først ba vi henne vente i senga. Da vannet nådde helt opp dit, måtte vi sette henne på kjøkkenbenken, forteller Stowe.

Da dagslyset kom, tok Garess datteren på skuldrene og vadet gjennom det skitne flomvannet og bort til naboen. Derfra ble de reddet ut av redningsmannskaper og sendt på en buss til George R. Brown Convention Center.

Sprengt kapasitet

Her har de måttet sove sammen med titusenvis av andre mennesker. Folk har sovet på luftmadrasser, feltsenger og gulvet i den overfylte hallen. Opprinnelig hadde de kapasitet til å ta imot 5.000 mennesker. Men ettersom Harvey herjet, regnet fosset ned og vannet flommet opp over store deler av det sørøstlige Texas ble kapasiteten raskt sprengt. Mer enn 32.000 mennesker har måttet søke ly i nødsentrene i Texas. Sentrene har egentlig en samlet kapasitet på 30.000 mennesker.

- Det var ikke lett å sove. Det blir temmelig bråkete med så mange mennesker, sier Stowe mens datteren leker med noen leker hun har fått utdelt av frivillige.

- Vi har fått mat og sted å sove. Det er bra. Men det er tydelig at Houston ikke var forberedt på å ta imot så mange mennesker, sier Garess mens han og familien venter på å bli hentet av søsteren hans.

Alt de eier står i tre søppelsekker ved siden av dem.

- Vi skal sove hos søsteren min et par dager. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Hjemmet vårt er bort. Butikken jeg jobber i ble også rasert av flommen. Jeg har mistet både hjemmet og jobben min. Det kommer til å bli fryktelig tøft framover, sier Garess.

Håper på hjelp

Inne i George R. Brown Convention Center er det høye stabler med klær, og frivillige deler ut mat og drikke. På storskjermer kan de evakuerte følge nyhetssendinger. Og de kan søke om føderal pengestøtte til sted å bo fra Federal Emergency Management Agency (FEMA).

- Jeg har vært her i tre dager. Nå håper jeg inderlig at FEMA kan hjelpe meg med et sted å bo, sier Michael Doelz til Dagbladet.

Han sitter i kø for å søke. I en hånd holder den eldre mannen spaserstokken. I den andre holder han Bibelen.

- Den første natten her måtte jeg sove på gulvet. Jeg har også diabetes, og det er ikke lett å få insulin her inne eller det rette kostholdet. Forhåpentligvis kommer jeg meg ut herfra i dag, sier Doelz til Dagbladet.

Overrumplet Røde Kors

Røde Kors innrømmer at de er blitt fullstendig overrumplet av omfanget av Harveys herjinger i USAs fjerde største by.

- Antakelsene på forhånd for ei uke siden da vi satte opp dette, er blitt fullstendig overveldet. Ting går så bra som det kan forventes under disse forholdene, sier Charles Maltbie i Røde Kors til CBS News.

Tusenvis av frivillige

Mange av dem som har overnattet i messehallen midt i Houston sentrum, var blant dem som ble først og hardest rammet av flommen. Folk som knapt hadde rukket å få på seg klær eller andre eiendeler ble sendt dit. Frivillige ble raskt bedt om å gi donasjoner, og donasjonene har strømmet inn fra både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser.

Onsdag strakk køen av folk som ønsket å melde seg som frivillige flere hundre meter da Dagbladet var på stedet. Folk fra både fjern og nær ønsker å hjelpe til i det som blir beskrevet som en av de verste naturkastrofene i amerikansk historie.

- Vi ønsker å hjelpe våre medborgere. Det er helt utrolig hvordan folk fra hele landet kommer hit, sier Keith Livermore til Dagbladet mens han står i køen og venter.

Sammen med Alina Sternberg, Mai Nguyen og Elina Nguyen har han nettopp levert fra seg mat og drikke til de evakuerte. Nå er de alle fire klare for å ta i et tak.

- Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men vi vil gjøre noe, sier Livermore.

Onsdag blåste ekstrem-stormen Harvey østover, og sola skinte i raserte Houston. Dermed var det Texas-byene Beamont, Port Arthur og deler av Louisina som fikk føle det voldsomme uværet.

- Hele byen vår er under vann akkruat nå, men vi er på vei for å hjelpe, skrev ordfører i Port Arthur, Derrick Freeman på Facebook til desperate beboere.

Ifølge myndighetene i Texas er 33 personer bekreftet døde så langt.