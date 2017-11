Jens om lederstriden med Jagland: - Jeg ble satt ut og redd da Thorbjørn ble sykemeldt

(Dagbladet): I NRK-programmet «Da vi styrte landet» forteller seks tidligere og nåværende statsministere om sin tid som landets øverste leder. Når det på søndag er Thorbjørn Jagland som er hovedpersonen, snakker han og Jens Stoltenberg om tida da de to kranglet om jobben som Ap-leder.

Blant annet kommer det fram at det gikk hardt inn på Jens Stoltenberg at Jagland i 2002 ble sykemeldt som følge av knivingen.

- Ble redd

- Det var en veldig sterk opplevelse. Man tenker for sjelden over at det har en menneskelig side. Jeg ble satt ut av at Thorbjørn ble sykemeldt, og ble urolig. Ble redd, sier Stoltenberg i programmet.

Se klippet øverst i saken.

Han var på det tidspunktet nestleder og parlamentariske leder.

Da Jagland kom tilbake på jobb, var det med Stoltenberg som ny partileder.

- Neinei, jeg hadde ingen bitre eller vanskelige tanker, sier Jagland om perioden i et klipp fra søndagens episode.

Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, mener det er åpenbart at Jagland er bitter.

« Jeg vil påstå at det ikke var to fløyer i saken; de aller fleste sto bak Stoltenberg og ikke Jagland. » Marie Simonsen, politisk kommentator.

- Jeg tror Stoltenberg for lengst har lagt bak seg striden, men at Jagland ennå er bitter. Han så hvordan Stoltenberg fikk skinne og overstråle ham som statsminister.

Mener det vil ta flere år

Historiker, forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum sier han har liten tro på at man i NRK-serien vil få det komplette bildet av hva som foregikk i Ap i tida før og etter at Jagland ble sykemeldt og trakk seg som partileder.

- Stoltenberg har gitt sin versjon, blant annet i selvbiografien sin i fjor, men jeg tror ennå det vil ta noen år før Jagland vil fortelle sin versjon - på grunn av stillingen han står i nå.

Jagland er generalsekretær i Europarådet.

- Men det er klart at det var en veldig krevende periode for dem begge og for Ap som parti, som skulle finne en ny leder etter å ha mistet en så etablert skikkelse som Gro (Harlem Brundtland, red.journ.).

- Når Jagland en dag forteller sin versjon, blir det spennende å se om det også kommer andre kilder fram og forteller biter av en historie vi ennå ikke vet hele av, sier Lahlum.

Dårligste siden 1921

Striden mellom Ap-toppene hadde eskalert etter det katastrofale valgresultatet i 2001, da partiet endte på 24, 3 prosent oppslutning. Det var det dårligste resultatet siden 1921.

I september i fjor sa Thorbjørn Jagland til Dagbladet at «det aldri passet for ham å forklare hva som virkelig skjedde forut for at han trakk seg».

- Jeg ville ikke gjøre det da Stoltenberg var statsminister og jeg Stortingets president. Jeg vil ikke gjøre det nå når vi leder to store internasjonale organisasjoner, sa Jagland.

Marie Simonsen mener Jagland for lengst har sagt hva han mener om saken.

« Når Jagland en dag forteller sin versjon, blir det spennende å se om det også kommer andre. » Hans Olav Lahlum, historiker.

- Han har absolutt vist hva han har ment om det som skjedde den gang, men har likevel sagt at han en dag skal «komme med det endelige oppgjøret». Men det er ikke godt å si hva det betyr, oppgjøret ble på en måte tatt den gang, sier hun.

- Hva hadde striden mellom de to toppene å si for Ap som parti?

- Det var total katastrofe for partiet. Jeg vil påstå at det ikke var to fløyer i saken; de aller fleste sto bak Stoltenberg og ikke Jagland, sier hun.

- I alle partier er det maktkamp hele tida, og ofte er maktkampene langt større innad i partiene enn hva de er mellom to ulike partier, sier Simonsen.

- La det bak oss

Jens Stoltenberg sier i NRK-serien, der Kjell Magne Bondevik, Kåre Willoch, Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland også medvirker, at han opplevde at to etter kort tid la den vanskelige tida bak seg.

- Etter at han kommer tilbake, blir frisk, så opplever jeg jo at vi igjen samarbeider. Vi samarbeider godt når han er stortingspresident, leder av Nobelkomiteen og også etterpå når han blir leder av Europarådet. Så jeg opplever at vi har lagt de vanskene vi hadde, bak oss, sier Stoltenberg.

Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med Jagland via hans rådgiver i Europarådet.

NATO-rådgiver Stein Hernes skriver i en SMS til Dagbladet at generalsekretær Stolternberg ikke har noe å tilføye ut over det som allerede er omtalt i biografien «Min Historie» og i TV-serien.