Jensen: Ikke noe oppsigelsesmøte

- Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra Finansdepartementet fredag.

Departementet beskriver det planlagte møtet – som for øvrig ble avlyst – som en del av dialogen mellom etat og departement.

Avviser

Flere medier meldte torsdag at Meyer var ferdig i jobben, og at dette ville bli kunngjort fredag. Men på trappa utenfor Finansdepartementet fredag formiddag ble dette kontant avvist av hovedpersonen selv.

- I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse, og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

Jensen sa nei

SSB-sjefen ville ikke møte finansministeren uten at advokat Dag Steinfeldt var til stede. Men dette var uaktuelt for finansministeren.

- Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig, opplyser Finansdepartementet.

Meyer og Steinfeld var i Finansdepartementet i om lag en time før de kom ut og møtte pressen.

- Vi har sittet i møter med den administrative ledelsen i departementet, sa Steinfeld etterpå.

På spørsmål om Meyer fortsatt er SSB-sjef, svarte han følgende:

– Til de grader.

Skriftlig tilbakemelding

Spørsmålet om Meyer nå lever på lånt tid som SSB-sjef vil naturlig nok bli reist. Det er tillyst allmøter i Statistisk sentralbyrå fredag, før Meyer selv vil møte pressen.

Også finansminister Siv Jensen vil møte pressen senere i dag.

- Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig, heter det i uttalelsen fra Finansdepartementet.

Det har stormet rundt SSB de siste ukene i forbindelse med at Meyer har rullet ut et omstridt omleggingsprosjekt i det statlige statistikkbyrået.