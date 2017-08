Jente (12) sendte SMS til moren om at noen banket på døra. Så ble hun brutalt drept

(Dagbladet): 10. august var 12 år gamle Yhoana Arteaga hjemme alene i familiens hus i Tennessee i USA. 12-åringen var hjemme fra skolen på grunn av en skade hun hadde pådratt seg etter en ulykke på rulleskøyter.

Rundt klokka 17:30 skal Yhoana ha sendt en melding til moren sin om at noen banket på døra. Drøyt en time seinere kom moren hjem fra jobb, sammen med Yhoanas 14 år gamle søster og 10 år gamle bror.

Da fant de Yhoana livløs, og klærne hennes skal ha vært i «uorden», ifølge politiet. Det skriver Independent.

Politietterforsker David Kautzman beskriver drapet på 12-åringen som det mest brutale han har vært vitne til i hele sin karriere.

Talsmann for politiet i Nashville Don Aaron ønsket på en pressekonferanse ikke å gå ut med eksakt dødsårsak, men sa at 12-åringens kropp hadde vært utsatt for stump vold. Aaron ønsket heller ikke å svare på om hun hadde blitt utsatt for noe seksuelt.

- Kan ha kjent gjerningspersonen

Politiet i Nashville har ni dager etter drapet, fortsatt ikke pågrepet noen. Men jobber ut ifra en teori om at Yhoana kan ha kjent gjerningspersonen, da det ikke skal ha vært tegn på at noen hadde tvunget seg inn i huset.

Politiet sier til Independent at dette ikke er bekreftet ennå, men at det er en god mulighet for det.

Politiet har snakket med flere naboer til familien Arteaga, om mistenkelig aktivitet i området drapsdagen. En etterforsker skal ha uttalt at de har noen personer av interesse, men ønsket ikke å utdype dette.

- Vi tror det er personer i dette samfunnet som har kjennskap til personen som er ansvarlig. Vær så snill, for denne 12-årige jentas skyld, la oss få vite, uttalte Aaron på pressekonferansen.

Viser sin sorg

Yhoana Arteaga var elev i 7. klasse ved Liberty Collegiate Academy. På Facebook uttrykker skolen sin sorg over tapet av Yhoana.

«Hjertene våre er ødelagte da vi sørger over tapet av Yhoana Arteaga, en 7.-klassing ved Liberty Collegiate og verdsatt medlem av RePublic-familien. Våre tanker går til Yhoanas familie i denne utrolig, vanskelige tiden. Vi elsker deg, Yhoana».