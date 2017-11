Jente (7) stakk av fra foreldrene, tok toget til Genève lufthavn og kom seg om bord på fly uten billett

(Dagbladet): Cointrin internasjonale lufthavn i Genève varsler en kraftig oppstramming av rutinene etter at ei sjuårig jente først stakk av fra foreldrene, for så å ta toget alene til flyplassen - hvor hun klarte å komme seg om bord på et fly uten billett.

- Dette skulle aldri skjedd, sier flyplassens talsmann Bertrand Stämpfli ifølge Reuters.

Det var søndag jenta bestemte seg for å stikke av fra foreldrene nær sentralbanestasjonen i den sveitsiske byen, og tok et tog til flyplassen. Foreldrene ringte politiet, som var i stand til å spore datterens bevegelser via overvåkingskameraer.

Det oppfinnsomme barnet gikk gjennom sikkerhetskontrollen og klarte å overbevise personalet om at hun var datter av voksne rundt henne. Så smøg hun seg gjennom avgangsgaten og gikk på et fly - ifølge flyentusiastsida Airlive.net var det en easyJet-avgang.

Det tok to forsøk: På det første fulgte hun et flymannskap mot flyet, men ble avvist. Så smeltet hun sammen med folkemengden og lot som om hun lette etter foreldrene. Denne gangen kom hun seg om bord på flyet . men ble etter kort tid gjenkjent av en tjenestemann, og hun ble avslørt og overlevert til politiet.

Cointrin ligger på begge sider av den sveitsisk-franske grensen, og passasjerer kan reise fra enten sveitsisk eller fransk side; jenta befant seg i den franske delen.

Flyplassen sier i en uttalelse at de nå vil stramme opp sikkerhets- og boardingprosedyrene etter det de kaller «en høyst beklagelig hendelse».