John mistet barna, kona, broren og foreldrene i kirke massakren

OSLO/SUTHERLAND SPRINGS(Dagbladet): 26 mennesker ble drept da en mann åpnet ild under massakren i Sutherland Spring i Texas i går. Et tjuetalls mennesker skal være skadd.

Amerikanske medier identifiserer gjerningsmannen som 26 år gamle Devin Patrick Kelley. Dette er så langt ikke bekreftet av politiet.

Blant de drepte er 36 år gamle Crystal Holcombe. Hun var gravid i åttende måned, og søndag var hun i kirken sammen med sin mann John og deres fem barn. Tre av barna ble også drept. De to siste barna skal være skadet.

Johns foreldre og bror ble også drept i massakren, skriver avisa Chicago Tribune.

- Dette er ufattelig. Faren min var en god mann og han elsket å holde prekener, sier sønnen Scott til New York Times.

14 år gammel jente drept

23 av ofrene ble funnet inne i kirken hvor massakren skjedde. Den yngste som er drept skal være et 5 år gammelt barn. Det er foreløpig få av ofrene som er identifisert av politiet. Den 14 år gamle datteren til menighetens pastor, Frank Pomeroy, er også blant de drept.

Det bekrefter pastoren og hans kone Sherri.

- Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver Sherri i en tekstmelding til nyhetsbyrået AP.

- Hun var nydelig og et veldig spesielt barn, sier pastoren, som ikke selv var i kirka denne søndagen til CNN.

- Et lite samfunn

Videoer fra stedet viser mennesker som gråter etter å ha sett deres kjære bli skutt inne i kirka.

Et øyevitne sier til CNN at hun hørte rundt 20 skudd bli avfyrt etter hverandre etter at gudstjenesten startet. FBI og en rekke nødetater er på stedet.

Ifølge First Baptist Churchs nettside har de gudstjeneste hver søndag klokka 11.

- Dette er et lite samfunn. Alle i denne byen kommer til å kjenne alle til alle som har omkommet. Mange har kommet til kirka hele livet sitt, sier CBS News reporter som er live på stedet.

Hun forteller om at det er vanskelig å være utenfor kirka. En rekke pårørende skal ha brutt sammen idet de ankom stedet.