Johnnie stanset masseskytteren: - Jeg ville gjort det samme hundre ganger om igjen hvis det kunne reddet flere liv

SUTHERLAND SPRINGS (Dagbladet): Minst 26 mennesker ble drept og 20 skadd da Devin Patrick Kelley (26) gikk til angrep mot First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas under gudstjenesten søndag. Både lokalsamfunnet og USA er rystet og i dyp sorg.

Samtidig er Johnnie Langendorff blitt hele USAs helt etter at han og en annen mann fra Sutherland Springs klarte å stanse gjerningsmannen, som ifølge politiet kan ha hatt ytterligere planer om å drepe flere.

Ifølge politiet fikk Kelley kjøpt våpen selv om han ble dømt for vold mot sin daværende kone og barn i 2012 i en militærdomstol. Kelley ble dømt til 12 måneders fengsel. Disse opplysningene dukket likevel ikke opp i bakgrunnssjekken våpenselgeren gjorde av Kelley fordi Luftforsvaret ikke meldte fra om voldsdommen slik de skal gjøre til FBI.

- Handlet på instinkt

Dagbladet treffer Langendorff bare få hundre meter fra åstedet for skytemassakren et drøyt døgn etter hendelsen. Han forteller rolig og kontrollert om hvordan han som tilfeldig forbipasserende endte opp med å bli en av heltene som stanset enn av de verste masseskytterne i amerikansk historie.

- Jeg ville gjort det samme hundre ganger om igjen hvis det kunne reddet flere liv. Jeg handlet bare på instinkt og gjorde det jeg følte var riktig, sier Langendorff til Dagbladet.

Én dag etter skyteepisoden er han fortsatt sjokkert over det han opplevde, men han framstår rolig og avdempet der han står kledd i «nasjonaldrakta» til Texas med cowboyhatt, jeans med brei beltespenne og boots.

- Det er godt å vite at vi stoppet gjerningsmannen fra å drepe flere og at gjerningsmannen ikke lenger er i live til å drepe eller skade enda flere. Samtidig føler jeg smerte sammen med alle som mistet en av sine kjære, sier Langendorff.

Så skyting

Søndag stoppet han på en bensinstasjon for å kjøpe taco og kaffe før han skulle besøke kjæresten som bor i Sutherland Springs. Selv er han fra nabobyen Seguin.

- Da jeg kom nærmere First Baptist Church, så jeg to personer som skjøt mot hverandre fra hver sin side av gata. Masseskytteren hadde bildøra åpen og motoren i gang. Han klarte å komme seg inn i bilen og stakk så fra stedet. Den andre mannen, som hadde avfyrt skudd, var en mann fra lokalsamfunnet, og han hadde panikk. Han kom bort til meg og sa at vi måtte ta opp jakta på ham, forteller Langendorff.

Han kjente ikke mannen som kom bort til ham, men han fikk en rask forklaring på at masseskytteren hadde gått til angrep på kirken.

- Deretter satte han seg inn i bilen min og vi tok opp jakten. Vi fulgte etter ham i hastigheter på rundt 150 kilometer i timen. Jakta fortsatte i 17-20 kilometer, forteller Langendorff.

Han forteller hvordan de hele tida forsøkte å komme så nærme som mulig.

- Samtidig snakket jeg med politiet på telefonen for å få de til å komme til oss. Jeg var bekymret for at de bare ville storme til kirken og ikke komme etter oss. Ingen bortsett fra oss visste egentlig hvor det var blitt av gjerningsmannen, sier Langendorff.

Var ikke redd

Selv hadde han ikke våpen med seg under jakta.

- Var du redd?

- Nei, jeg prøvde bare å komme meg så nærme som mulig og ikke miste ham.

- Visste du da hva som hadde skjedd inne i kirken?

- Nei, jeg fikk bare vite at han hadde skutt mot kirken.

- Vet du om skuddene fra mannen, som var med deg i bilen, hadde truffet gjerningsmannen?

- Jeg kan ikke bekrefte at han ble truffet av noen av skuddene.

Politiet opplyser til CNN at Kelley ble truffet av to skudd fra den lokale mannen, men at han døde av et tredje skudd han påførte seg selv.

Da jakta hadde pågått i 17-20 kilometer, slakket gjerningsmannen plutselig ned farten.

- Da vi var noen få meter unna ham, kjørte han av veien. Jeg hadde fortsatt politiet på telefonen da vi stoppet. Den andre mannen i bilen min hoppet ut av bilen og rettet rifla si mot gjerningsmannens bil, men han beveget seg ikke etter det, sier Langendorff.

Deretter tok det sju minutter før politiet kom og omringet gjerningsmannens bil.

Ringte faren

- Jeg var ikke nervøs. Jeg var opptatt med å stoppe annen trafikk, mens den andre mannen fra lokalsamfunnet holdt våpenet sitt rettet mot gjerningsmannen. Da politiet kom, tok de oss unna og ordnet opp i resten, sier Langendorff.

Under biljakta skal også Kelley ha brukt en mobiltelefon. Han ringte faren for å fortelle at han ikke trodde han ville overleve. Deretter skal han ha tatt sitt eget liv, opplyste Freeman Martin fra Texas Department of Public Safty på en pressekonferanse mandag.

Politiet tror motivet for den grufulle skytemassakren skal være en familiekonflikt. Kelley skal ha sendt truende tekstmeldinger til svigermora. Bestemora til Kelleys kone, Lula White, er også blant de 26 som ble drept under gudstjenesten.

I løpet av døgnet etter skytemassakren blir Langendorff hyllet både i amerikanske medier og på sin egen Facebook-side. Mens Dagbladet snakker med ham, kommer en beboer i Sutherland Springs bort for å håndhilse og takke.

- Det er veldig hyggelig at folk setter pris på det jeg gjorde, men jeg forsøkte ikke å opptre som en helt. Jeg prøvde bare å gjøre det jeg mente var riktig.