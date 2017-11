Johnnie tok opp jakten på gjerningsmannen

(Dagbladet): Rundt klokka 11.30 lokal tid åpnet en mann ild i den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church i den lille byen Sutherland Springs sør i den amerikanske delstaten Texas.

26 mennesker ble drept. Trolig kunne enda flere ha mistet livet hadde det ikke vært for snarrådige innbyggere i den lille byen.

Ble overfalt

Da gjerningsmannen, som i amerikanske medier blir identifisert som 26 år gamle Devin Patrick Kelly, kom ut av kirka, ble han overfalt. Dette skal ha ført til at han mistet våpenet han bar på.

Johnnie Langendorf kom kjørende i bilen sin like ved kirka, da han så to menn som skjøt på hverandre. Like etter kjørte gjerningsmannen fra stedet.

- Jeg kjørte fram til krysset der skytingen skjedde. Jeg så to menn skyte på hverandre. Han som skjøt inne i kirka kjørte av gårde, og den andre mannen kom til meg og sa at vi måtte forfølge ham. Og det var det jeg gjorde, forteller Langendorf til TV-kanalen KSAT 12.

Fulgte etter gjerningsmannen

Den andre mannen, et medlem av lokalsamfunnet i Sutherland Springs, fortalte Langendorf hva som hadde skjedd.

- Jeg skjønte at vi måtte kjøre, sier Langendorf.

Gjerningsmannen hadde fått et lite forsprang på dem, men etter hvert tok de ham igjen.

- Han kjørte på en måte litt saktere etter hvert og da vi var rett bak ham kjørte han av veien, sier Langendorf.

Mens hans snakket til politiet gikk den andre mannen ut av bilen og pekte våpenet sitt mot gjerningsmannen.

- Han beveget seg ikke etter det, sier Langendorf.

Skuddskade

Drøye fem minutter etter ankom politiet. Da trakk de to mennene seg tilbake. Lagendorff selv forteller at han handlet på instinkt.

- Jeg prøvde å ta ham, å få ham pågrepet. Jeg gjorde egentlig bare det som var riktig, sier Langendorf.

Politiet fant 26-åringen død i bilen. Gjerningsmannen hadde en skuddskade, men så langt vet ikke politiet om den er selvpåført, eller om han ble truffet av andre.

Inne i bilen fant politiet flere skytevåpen.

5-åring og pastordatter blant de drepte

Så langt er 26 personer, i alderen 5 til 72 år, bekreftet drept etter massakren. I tillegg er rundt 20 personer skadd, flere av dem skal ha livstruende skader.

Ei 14 år gammel jente skal være blant ofrene, sier jentas far, som er pastor i kirka til ABC News.

- Hun var nydelig og et veldig spesielt barn, sier han, som ikke selv var i kirka denne søndagen.

Til nyhetsbyrået AP bekrefter moren Sherri Pomeroy at datteren deres døde i skytingen.

- Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver hun i en tekstmelding til byrået.

Flere barn skal være blant de skadde, sier kilder til amerikanske medier.

En toåring skal være blant de skadde, ifølge Dallas Morning News.

Fakta om de blodigste skytemassakrene i USA siste 25 år Sutherland Springs i Texas, 5. november 2017: 26 mennesker drept og rundt 20 såret da en mann åpnet ild under en gudstjeneste i First Baptist Church i den lille landsbyen Sutherland Springs. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen døde etter en kort politijakt. Det er uklart om han ble drept av politiet, tok sitt eget liv, eller ble drept av en innbygger som avfyrte skudd mot han da han forlot kirken.

Las Vegas i Nevada 1. oktober 2017: 58 mennesker ble drept og 489 såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen, en 64 år gammel hvit amerikaner, tok ifølge politiet deretter sitt eget liv.

Orlando i Florida, 12. juni 2016: 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS.

Blacksburg i Virginia, 16 april 2007: 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv.

Sandy Hook i Connecticut, 14 desember 2012: 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og sju år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv.

Killeen i Texas, 16. oktober 1991: 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv.

San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet.

Fort Hood i Texas, 5. november 2009: En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al-Qaida, ble dømt til døden og henrettet.

Binghamton i New York, 3. april 2009: En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv.

Washington, 16. september 2013: En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet.

Aurora i Colorado, 20. juli 2012: En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid.

Littleton i Colorado, 20. april 1999: To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg.



(Kilde: AFP, NTB)