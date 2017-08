(Dagbladet): Mens Arbeiderpartiet stuper på meningsmålingene, får Ap-leder Jonas Gahr Støre kritikk for å bruke mer tid på å snakke ned sine politiske motstandere - enn å snakke opp sitt eget parti.

Dagbladets kommentator Marie Simonsen gjestet onsdag Valgboden foran stortinget i Oslo, der hun sammenlignet den norske valgkampen med den som foregikk i USA i fjor høst.

- Jonas står i fare for å bli Norges Hillary Clinton. Han har nå gått over til å snakke mye om hva som er feil med motstandernes politikk, og hvordan de gjør samfunnet kaldere. Velgerne er på sin side stadig mer opptatt av hva Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet og en ny regjering skal gjøre, sier hun.

- Vi husker fra den amerikanske valgkampen at Hillary Clinton fikk mye jubel fra sine egne for å snakke ned Donald Trump, men det gikk ikke så veldig bra hos velgerne, sier Simonsen.

- Vanskelig for Jonas

Hun mener det er få velgere som tror på et budskap om at vi er inne i krisetider i Norge.

- Erna Solberg og regjeringen har nå den fordelen at det stadig kommer positive meldinger om norsk økonomi. Da er det vanskelig (for Jonas, red.anm) å si at dette truer Norges framtid, sier hun i studio.

Etter sending følger hun opp:

- Han er som Hillary ved at han bruker altfor mye tid og krefter på å snakke ned motstanderne. Hans egne følgere applauderer dette, akkurat som Hillarys følgere applauderte når hun snakket ned Trump. Men alle velgerne som er i tvil etterspør den faktiske politikken til Arbeiderpartiet, sier Simonsen.

- Ikke derfor Hillary tapte

Minerva-skribent og USA-ekspert Jan Arild Snoen sier til Dagbladet at han ikke ser poenget med å sammenligne Jonas Gahr Støre og den norske valgkampen, med Hillary Clinton og den amerikanske.

- Jeg tror ikke det var Hillary tapte fordi hun snakket for mye om Trump og for lite om seg selv. Hun tapte fordi folk i USA ikke hadde tillit til henne. De trodde ikke på henne og de ville ha noe nytt. Hun ble anklaget for å ikke ha noen politikk, da hun egentlig sto for å videreføre politikken som allerede ble ført i Det hvite hus, sier han.

- Negativ valgkamp fungerer

Snoen mener det ikke er grunnlag for å si at man taper velgere på å snakke ned sine politiske motstandere.

- Det gjentas til stadighet at man skal snakke om egen politikk, og at man skal holde seg unna å snakke ned andres. Jeg tror ikke det er riktig. En negativ valgkamp kan fungere utmerket, sier Snoen.

- Det er det som rammer de som sitter, ikke de som skal angripe. Opposisjonen kan ofte vinne på at folk er lei. Det var det som skjedde da denne regjeringen vant valget i 2013. De ble ikke valgt på et positivt mandat, men fordi velgerne var lei etter åtte år med Arbeiderpartiet i regjering.

Han mener Arbeiderpartiets dramatiske fall på landets meningsmålinger skyldes helt andre ting.

- Det skyldes først og fremst at Arbeiderpartiets viktigste kort i valkampen har vært å snakke om en svak økonomi. Det argumentet holder ikke vann lenger, sier han og legger til:

- Når de politiske forskjellene mellom Ap og Høyre fra før ikke er allverdens store, så blir kompetansebeviset ekstra viktig. Nå krangler de om hvilket parti som er best til å styre landet. Mens Støres budskap om at økonomien gikk bedre under den forrige regjeringen slo godt inn for ett år siden, slår den ikke like bra an hos velgerne nå, sier Snoen.

Han mener det er naturlig at Støre og Arbeiderpartiet velger å holde fast til linja de har lagt seg på i valgkampen.

- Men argumentasjonen blir mindre potent enn det var for ett år siden.