Jordskjelv nær Bergen: - Det hørtes ut som et tog som dundret forbi

(Dagbladet): Det har vært et jordskjelv målt til 3,8 i Bergen, melder jordskjelvstasjonen i Bergen.

- Jordskjelvet fant sted i sjøen rett utenfor Øygarden, sier Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør ved forskningsinstituttet Norsar, til Dagbladet.

Jordskjelvet hadde altså sitt episenter utenfor Øygarden, men ble ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) kraftig følt i hele Bergensområdet. Nettverket oppfordrer folk som har følt skjelvet til å registrere seg på nettsiden skjelv.no.

- Det var et forferdelig leven. Det hørtes ut som et tog som dundret forbi, sier en persom på Askøy til Bergensavisen (BA).

Lycke forklarer at et jordskjelv på 3,8 er ganske stort i norsk sammenheng.

- Vi ser ofte en serie med små jordskjelv ved Vestlandet, men disse måles vanligvis til mellom 2,5 og 3. I sommer var det et jordskjelv i Nordsjøen på styrke 4, som er det kraftigste i år. Det er ganske uvanlig at man registrerer to slike i løpet av så kort tid, sier Lycke.

- Telefonstorm

Dagens jordskjelv er med andre ord det nest kraftigste som er målt i Norge i 2017. Det er imidlertid ingen stor dramatikk knyttet til skjelvet, utover at det kan ha blitt opplevd som skremmende for de som kjente det på kroppen.

- Det er ingen stor fare for skader, men man må regne med at veldig mange har opplevd det. Det er en telefonstorm her akkurat nå. Veldig mange ringer inn og er bekymret, men det er ingen fare. Vi regner ikke med at det kommer meldinger om skader, sier Lycke.

For gjengen ved det norske seismiske observatoriet Norsar, er et jordskjelv som det som ble målt i dag tidlig først og fremst en mulighet til å gjøre det de er best på.

- For oss så er dette veldig spennende. Nå følger vi med på monitorene for å se om det kommer etterskjelv. Vi jobber også med å registrere meldinger fra folk som har opplevd skjelvet, for å se hvor langt unna det har blitt følt, sier hun.

Ikke uvanlig

Det er ikke lenge siden de sist var i sving. Natt til søndag 29. oktober ble det registrert et jordskjelv med episenter i Lillomarka i Oslo, med en styrke på 2,5.

Skjelvet ble også registrert i Finland, Danmark, Sverige, Estland og Russland, ifølge NORSAR.

Avdelingsleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, Dominik Lang, forteller at det slett ikke er uvanlig med jordskjelv i hovedstad-området - eller i resten av landet, for den del.

- Vi registrerer jordskjelv i Norge hver eneste dag, men 99 prosent av dem er så små i styrke at folk ikke oppdager dem, eller så skjer de langt unna bebyggelse eller ute i sjøen, sier Lang til Dagbladet.

Men enkelte jordskjelv merkes. Skjelvet i Oslo førte i likhet med dagens skjelv i Hordaland til at flere kontaktet Norsar. Og om man går lenger bakover i tid, har det vært flere store jordskjelv i Norge.

Og slike skjelv av betydelig større styrke kan inntreffe igjen når som helst, mener Lang.

- Et skjelv som kan forårsake skader og føre til tap, kan inntreffe i morgen eller om 100 år. Når det inntreffer, vet ingen, sier han.

Store fremtidige skjelv

Det siste store jordskjelvet i Oslo-området inntraff i 1904, og hadde en styrke på 5,4. Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra syd for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo. Dette er det største kjente jordskjelvet i Oslo-området.

Og selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell.

- I dag har vi ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv, men geologene mener det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen. Men vi vet ikke når disse kommer, sier Lang i en pressemelding på NORSAR sine nettsider.

- Hva bygger dere dette på?

- Oslo er et jordskjelv-utsatt område, sier Lang til Dagbladet.