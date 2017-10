Jordskjelv på Østlandet

Like etter klokka 02.00 natt til søndag varslet flere om det som antas å være et jordskjelv i Oslo-området, ifølge VG.



Overfor VG bekrefter Bettina Goertz-Allmann i NORSAR natt til søndag at det dreier seg om et jordskjelv.

- Det ser ut som et lokalt jordskjelv. Stasjoner i Oslo har registrert de første signalene, så jordskjelvet må ha rammet nært Oslo-området, sier hun.

Langt, tungt drønn

Dagbladet har snakket med en mann som bor i Fetsund, han forteller at det føltes ut som et langt, tungt drønn.

Da han først merket det løp han ut på balkongen for å se etter, uten å se noe. Dermed konkluderte han med at det ikke kunne være noe annet enn et jordskjelv.

(NTB/Dagbladet)