Joshua French utskrevet fra sykehus

(Dagbladet): - Det går mye bedre med Joshua, og han er nå ute av sykehuset, skriver Joshua Frenchs søster Hannah French i en melding på familiens hjemmeside.

- Hilser og takker

Joshua French (35) har vært til behandling på sykehus siden returen fra Kongo 17. mai i år. Han ankom Norge rundt klokka 11 på selveste nasjonaldagen. Han ble transportert ut av Kongo med egnet fly.

- Han ønsker å hilse og takke til alle dere som har støttet ham så mye opp gjennom årene. Han og vi i familien trenger fortsatt tid til å fordøye alt vi har vært igjennom, og ber om fortsatt forståelse for at vi ikke uttaler oss verken til media eller ellers, en stund framover, skriver hun.

Det var Radio Norge som først omtalte nyheten.

- Det er riktig at han er utskrevet og har vært det en stund. Han fikk helsehjelpen han trengte da han kom, og har blant annet blitt behandlet for MRSA, sier hans advokat Hans Marius Graasvold til Dagbladet.

MRSA er antibiotikaresistente bakterier, og ble oppdaget på Frenchs hud. Bakteriene framkommer relativt sjeldent i Norge, og French måtte isoleres på sykehus.

French har vært uskrevet i drøyt to uker.

- Selv om han er utskrevet, har både han og familien fortsatt behov for ro, sier Graasvold.

- Etter forholdene bra

- Han har det etter forholdene bra. Det er vi selvfølgelig glad for, men han trenger fortsatt ro. Det er mye han skal få på plass når han nå er i gang med livet igjen, sier han.

Han sier det ikke har vært noe dramatikk rundt utskrivingen.

- Han sees og omgås familie nå, sier han.

Han vil ikke gå videre inn på Frenchs helsetilstand, men at det ikke er noe som tyder på at French vil bli skrevet inn igjen på sykehus.

- Lang tid

Søsteren Hannah takker for at familien har fått ro.

- Det tar lang tid å bli vant til denne nye hverdagen, skriver hun, og vil takke for at familien har fått ro.

I midten av juli opplyste Gulla Nyheim Gramstad, administrator av støttegruppen for French på Facebook, hvordan det går med 35-åringen.

- Han har siden hjemkomsten vært tatt godt vare på, der han har vært innlagt på sykehus, og er fremdeles. Det viser seg at han har resistente bakterier på huden, og må derfor isoleres. Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid. Det er det vi kan fortelle om hans tilstand for tiden, skrev Gramstad.

Joshua French har ingen dom mot seg i Norge, og er derfor nå en fri mann, etter å ha sonet i Kongo i åtte år.

- Jeg er glad for at vi endelig har funnet en løsning. Fra vår side har vi i tre og et halvt år jobbet med denne saken. Vi har flere ganger trodd at vi var nær. Det har vært både oppturer og nedturer. Vi kan se fram til et nytt kapittel, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse i mai.

Dømt i Kongo

Joshua French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld. Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år seinere ble French dømt før å ha drept kameraten.

Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag.