Journalisten stiller et kritisk spørsmål. Da skaller mafiabroren ham rett ned

(Dagbladet): Midt under et tv-intervju skjer det brutale: Intervjuobjektet skaller ned reporteren, Daniele Piervincenzi, som jobber for den statseide kanalen i Italia, RAI.

Hendelsen skjedde onsdag, 8. november, og volden stoppet ikke med at Piervincenzi blir skallet ned i bakken.

Mannen, Roberto Spada, løper så etter ham, og slår både reporteren og kameramannen med det som ser ut som en stålstang.

Du kan se videoen øverst i saken, men vi advarer mot sterke scener.

- Ingen frisoner

Politiet har pågrepet Spada, og startet en full etterforskning etter hendelsen.

Ifølge RAI er han nå i fengsel, siktet for legemsbeskadigelse og vold med en «mafiatilnærming», noe som gjør siktelsen mer alvorlig.

- Denne situasjonen med Roberto Spada beviser at det ikke finnes noen frisoner i Italia, uttalte landets innenriksminister, Marco Minniti, ifølge tv-kanalen.

Nyfascistisk organisasjon

Det hele startet da reporteren stilte en rekke spørsmål til Spada, om hans støtte til den nyfascistiske organisasjonen CasaPound.

CasaPound er sterkt innvandringsfiendtlige, og hadde på søndag et historisk godt resultat i det kommunale valget i Ostia i Italia. Spada, som ble pågrepet av politiet etter hendelsen, skal tidligere ha uttalt sin støtte til CasaPound.

Mafiabror

Roberto Spadas bror, Carmine Spada, er kjent under kallenavnet «Romuletto», og skal være lederen av Spada-mafiaen i bydelen Ostia i Roma, som har 230 000 innbyggere.

Avisa Roma Today har tidligere skrevet om Carmine Spada, som ble arrestert i 2014 for å ha drevet med utpressing.

Ifølge den italienske avisa Ilpost, har omtrent et dusin medlemmer av Spada-familien og deres allierte blitt dømt siste tre åra, alle etter mafiavirksomhet.

Spada-familiens kriminelle aktiviteter spenner seg fra trusler, til utpressing og vold, ifølge avisa. Klanen skal også styre flere treningssentre og havneområdet i bydelen.

Avisa skriver også at forholdet mellom Spada-familien og CasaPound har vokst seg stadig tettere de siste åra.

Tar avstand

Til tross for familien Spadas støtte til CasaPound, har organisasjonen nå gått ut og tatt avstand fra dem etter voldsepisoden.

- Det var en voldelig handling som er beklagelig og ufattelig. Men handlingen kan ikke tilskrives CasaPound, da vi ikke kan svare for hva Roberto Spada gjør, og fordi Roberto Spada ikke er en av våre medlemmer, sa Simone Di Stefano, talsmann for organisasjonen.

Den brutale handlingen onsdag har ifølge AP fått Romas borgermester til å ta initiativ til en marsj mot organisert kriminalitet. Marsjen skal etter planen skje i helga.