Julian (7) ble etterlyst av besteforeldrene etter Barcelona-angrepet. Men han var aldri savnet

(Dagbladet): I kjølvannet av terrorangrepet i Barcelona ble sju år gamle Julian Alessandro Cadman fra Australia etterlyst i sosiale medier av familiemedlemmer.

Han skulle ha kommet bort fra mora da en varebil meide ned fotgjengerne på La Rambla.

På sykehus

Men lørdag opplyser spansk politi at sjuåringen er innlagt på et sykehus i Barcelona, og at de har hatt kontroll på hvor han befinner seg hele tiden, skriver El Pais.

De skal også ha gitt beskjed til guttens far, som befant seg i Sydney da terrorangrepet fant sted, om dette.

Faren satt seg på flyet til Barcelona fredag, men hadde åpenbart ikke gitt beskjed til resten av familien om at han visste at sønnen var innlagt på sykehus.

Etterlyst

Derfor etterlyste både guttens besteforeldre og andre slektninger ham i sosiale medier. Også Australias statsminister nevnte Julian da han holdt pressekonferanse fredag.

- Det er en liten australsk gutt hvis mor har blitt alvorlig skadd og gutten er borte, han er savnet i Barcelona. Jeg synes vi alle skal be en bønn for den lille gutten. Alle vi som er foreldre kan forestille oss smerten faren og familien går gjennom, når de nå skynder seg til Barcelona for å finne ham, sa Turnbull.

Men Julian var altså i realiteten aldri savnet. Det katalanske politiet kan ikke gi noen utfyllende informasjon om guttens tilstand, siden han er mindreårig.

Det eneste de kan si er at han ligger på et sykehus i Barcelona.

Julians mor ligger også på sykehus. Hennes tilstand er alvorlig men stabil.