Julian (7) død etter Barcelona-terroren

(Dagbladet): Sju år gamle Julian Alessandro Cadman fra Australia er død etter Barcelona-terroren, melder Sky News.

Det bekrefter hans egne familie.

«Julian var et høyt elsket medlem av vår familie. Han ble tatt fra oss mens han koste seg med severdighetene i Barcelona sammen min sin mor», skriver familien i pressemelding de har sendt ut via det australske utenriksdepartementet.

Julian Cadman's family pay tribute to their "energetic, funny and cheeky" boy in a statement released by

Australia's @dfat pic.twitter.com/zV1atYYfG1 — Press Association (@PA) August 20, 2017

«Han var så energisk, morsom og leken, og fikk oss alltid til å smile. Vi er så velsignet som har hatt ham i våre liv og vi vil huske hans smil og ha minnet om ham i våre hjerter».

Samtidig takker familien alle som har hjulpet dem med å lete etter sjuåringen.

«Deres godhet har vært helt utrolig i en vanskelig tid», skriver de.

I kjølvannet av terrorangrepet torsdag ble sjuåringen, som hadde både australsk og britisk pass, etterlyst i sosiale medier av familiemedlemmer.

Han kom bort fra mora da en varebil meide ned fotgjengere på La Rambla.

Lørdag skrev de to spanske avisene El Pais og El Mundo at det ikke stemte at gutten var savnet.

De hevdet at spansk politi hadde sagt til dem at gutten hadde vært på sykehus hele tiden, og at guttens far også var informert om dette.

Men disse opplysningene ble tilbakevist av både spanske og britiske myndigheter lørdag ettermiddag.

Spanske myndigheter sa at de hadde lokalisert og identifisert alle som hadde blitt drept eller skadd under terrorangrepet.

Julians mor ligger på sykehus i Barcelona. Hennes tilstand skal være alvorlig, men stabil.