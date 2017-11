Jussprofessor: Vanskelig for Siv Jensen å sparke Meyer

(Dagbladet): - Et viktig poeng er at Meyer er utnevnt i statsråd, og da ligger også myndigheten til å si henne opp der, hvis ikke annet er bestemt. Så vidt jeg vet har ikke regjeringen tildelt Finansdepartementet slik kompetanse, sier Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen og ekspert på forvaltningsrett.

- Unik sak

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa på en pressekonferanse fredag at hun ikke lenger har tillit til Christine Meyer som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meyer er ansatt på åremål fram til 2021, og har derfor fire år igjen før hun skal være ferdig i jobben. Jensen sa fredag at Meyer «bør vurdere nøye» at hun ikke lenger har finansministerens tillit.

Men Meyer kom også med kraftig kritikk mot Jensen. På en pressekonferanse fredag sa Meyer at hun er blitt presset av finansministeren, og at hun frykter for byråets uavhengighet.

Jussprofessor Bernt kjenner ikke til noe liknende saker i norsk forvaltning.

- Men det er heller ikke er så rart, siden SSB har en helt unik posisjon, sier han.

Til Kongen

Fakta om konflikten i SSB Et planlagt møte mellom SSB-direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen fredag morgen ble avlyst. Ifølge Meyer var årsaken at hun ikke fikk ta med seg advokat Dag Steinfeld som rådgiver.

Meyer møtte i stedet administrativ ledelse i Finansdepartementet. Til mediene sier SSB-sjefen at hun ikke har fått varsel om oppsigelse og at hun ikke er «ferdig i jobben». Flere medier meldte torsdag at Meyer ville gå av.

Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.

Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer.

Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

Christine Meyer har tidligere fått kritikk fra LO for hennes tilknytning til Høyre. NHO har også uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet. (Kilde: NTB, Aftenposten)

Selv om Meyer ikke lenger har finansministerens tillit, vil hun ikke trekke seg fra stillingen.

Dag Steinfeld, Meyers advokat, fikk fredag spørsmål om hun fremdeles var SSB-direktør.

- Til de grader, svarte advokaten, ifølge NTB.

Styret i SSB var fredag ettermiddag samlet til krisemøte, men Meyers fremtid som direktør ble ikke avklart.

Ifølge Bernt blir det ikke lett for Jensen å korte ned på Meyers tid i direktørstolen.

- Det Jensen kan gjøre er å legge fram saken for regjeringen, med et forslag om at Kongen i statsråd sier opp Meyer, sier Bernt.

Bernt mener dette er en løsning man mest sannsynlig vil prøve å styre unna fra statlig hold.

- En slik sak vil føre til økt politisk oppmerksomhet om flere sider av måten saken her håndtert på, og det er sannsynlig at det vil bli spekulert i hva som er det egentlige motivet til Jensen, sier Bernt.

- Vil åpne for rettssak

Ifølge Bernt er adgangen til å si opp Meyer er regulert av statsansatteloven.

- Et formelt oppsigelsesvedtak etter statsansatteloven åpner opp for at den oppsagte kan få prøve saken sin for retten. Det kan fort bli en ubehagelig prosess for alle parter, for ikke å si skittentøyvask. Begge partene må være forberedt på at det blir brakt fram opplysninger om forhold de ikke ville ønske at skal komme fram i offentlig lys, sier Bernt.

Ifølge professoren ender slike saker om oppsigelse av personer i ledende stilling i det offentlige eller private bedrifter oftest med forlik. Oppsigelsen trekkes tilbake, og det avtales fratredelse fra stillingen med et passende sluttvederlag, samtidig som framsatt kritikk trekkes tilbake.

- En slik avtale vil kunne medføre at Meyer går fra jobben med æren i behold, sier Bernt.