Kan ha funnet kroppsdel i Skåne

(Dagbladet): Politiet i Skåne i Sverige opplyser i en pressemelding at en forbipasserende har funnet noe som kan være en kroppsdel. Funnet ble gjort i vannkanten i Höllviken sør for Malmö.

Funnstedet er ikke langt fra stedet der likdeler fra den drepte svenske journalisten Kim Wall ble funnet mandag.

- Kriminalteknikere er sendt til stedet for å undersøke nærmere og ev. sikre funnet for en nærmere gransking av rettslege, skriver politiet - som opplyser at deres danske kolleger er informert om utviklingen.

Tidligere i dag ble det kjent at dansk politi vil skjerpe siktelsen mot oppfinner Peter Madsen fra uaktsomt til overlagt drap.

Madsen har forklart politiet at journalist Wall døde i ubåten hans, «Nautilus», men at det skjedde som følge av en ulykke. Den svenske journalisten var invitert med i fartøyet for å lage en reportasje om den, men ble meldt savnet da hun ikke kom tilbake fra intervjuet 10. august.

«Nautilus» sank 11. august, men Wall var ikke om bord; Madsen hevdet han satte henne av på land før hendelsen.

Mandag denne uka fant en syklist en kvinnetorso uten lemmer og hode på øya Amager ved København - DNA-prøver viser at kroppsdelen stammer fra Wall.

«Rakett-Madsen» har forklart at han «begravde» Wall i havet etter dødsfallet.

Ubåt-saken Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord - den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage reportasje om ubåtkaptein Madsen.



Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Den siste observasjonen av Wall ble gjort idet ubåten var i Øresund torsdag kveld.



Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime seinere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.



Madsen ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap på Wall under særdeles skjerpende omstendigheter.



Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet inne i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.



Madsen har forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og har erkjent å ha lempet henne over bord et eller annet sted i Køge Bugt.



Halvannen uke etter at Wall ble meldt savnet, ble Walls overkropp funnet etter at det ble skylt opp fra sjøen ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet. (NTB)