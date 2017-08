Kaos og trøbbel på alle kanter før Trumps tur til Arizona. - Veldig mye nervøsitet i Det hvite hus

NEW YORK (Dagbladet): Den siste tida har Donald Trump vært omringet av en storm av fordømmelse og avsky.

Uttalelsene hans om angrepet i Charlottesville forrige helg, hvor en 32 år gammel kvinne ble drept og 20 andre skaddet da en mann med nazisympatier kjørte inn i en folkemengde, har opprørt selv hans egne partifeller og medlemmer av administrasjonen.

Trump hevdet nemlig at «begge sider» - både de høyreekstreme som marsjerte mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee og motdemonstrantene - måtte ta skylda for volden.

Han sa også at det var «veldig fine folk», som marsjerte blant nynazister, Ku Klux Klan-medlemmer og andre høyreekstreme rasister.

Fordømmelse

Siden har fordømmelsen vært uten sidestykke.

Næringslivsledere har trukket seg i protest fra det økonomiske rådet til Trump. Han selv svarte med å legge det ned. Utallige republikanske politikere har kritisert presidenten i harde ordelag.

Trumps nasjonalistiske og svært kontroversielle sjefstrateg, Steve Bannon, fikk sparken fredag.

Trumps jødiske sjef for det nasjonale økomiske rådet, Gary Cohn, sto bak presidenten da han holdt den famøse pressekonferansen, som egentlig skulle handle om infrastruktur, men som sporet fullstendig av.

Cohn skal, ifølge , ha reagert svært sterkt. Han skal også ha blitt bombardert med telefonsamtaler fra venner som ber ham trekke seg fra Trump-administrasjonen. Ryktene om at han muligens ville trekke seg, fikk børsen i New York til å stupe.

Flaue velgere

Også folket i de tre vippestatene som faktisk sørget for at Trump vant presidentvalget i november, flykter nå fra ham.

Ferske meningsmålinger fra NBC News/Marist i delstatene Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, sier at velgerne der ikke lenger er like begeistret.

I Michigan er bare 36 prosent fornøyd med jobben Trump gjør, mens 55 prosent er misfornøyd. I Pennsylvania er 35 prosent fornøyd, mens 54 er misfornøyd. I Wisconsin er 34 prosent fornøyd, mens 56 er misfornøyd. Dette kan være et faresignal for presidenten. Han vant nemlig presidentvalget i disse tre delstatene med 80.000 stemmers overvekt, og ble den første republikaneren til å vinne her siden 1980-tallet.

64 prosent av velgerne i Michigan og Wisconsin sier at Trumps oppførsel har gjort dem flaue. 63 prosent sier det samme i Pennsylvania. Meningsmålingen ble gjort i dagene etter angrepet i Charlottesville.

Trøbbel i Florida

Kontroversene har også rammet Trumps private forretninger. Miami Herald skriver om hvordan veldedighetsarrangører har droppet sine arrangementer i Trumps private klubb, Mar-a-Lago i Florida.

Mer enn et halvt dusin non-profitorganiasjoner har gitt beskjed om at de vil holde sine vintergallaer andre steder på grunn av Trumps uttalelser om Charlottesville.

- Våre verdier og forpliktelser til mangfold er avgjørende når vi jobber for å snakke om betydningen av kreft i alle samfunn. Det har blitt stadig mer klart at utfordringene mot disse verdiene veier tyngre enn andre forretningsvurderinger, skriver American Cancer Society, som har droppet to arrangementer i Mar-a-Lago i en uttalelse.

Blant de andre organisasjonene som har trukket seg, er Frelsesarmeen og Røde Kors.

Veldedighetsgallaer har tidligere vært en viktig del av inntektsgrunnlaget for Mar-a-Lago, men nå kan det gamle herskapshuset bli stående tomt langt oftere enn tidligere, skriver Miami Herald.

- Hadde informasjon

Søndag sendte ikke Trump ut noen ansatte fra Det hvite hus for å forsvare seg i de tradisjonelle politiske talkshowene i USA. Den eneste Trump-tilhengeren TV-kanalene så ut til å klare å få tak i, var evangelisten Jerry Falwell junior.

Han forsøkte etter beste evne å forsvare den hardt pressede presidentens uttalelser om at det var «veldig fine folk på begge sider» i Charlottesville.

- Presidenten hadde informasjon, jeg ikke har. Jeg vet ikke om det var noen historiske purister, som forsøkte å bevare statuer, sier Falwell til ABC News om deltakerne i nazidemonstrasjonen.

- Mye nervøsitet

Selv planlegger Trump denne uka å reise til Phoenix i Arizona for å holde et svært valgkamparrangement selv om neste presidentvalg fortsatt er over tre år unna. Heller ikke her er han ønsket av byens ordfører, Greg Stanton.

- Jeg er skuffet over at president Trump har valgt å holde et valgkamparrangment mens nasjonen vår fortsatt helbredes etter de tragiske hendelsene i Charlottesville, sier Stanton i en uttalelse, ifølge CNN.

Han ønsker at Trump skal utsette besøket.

bOgså på innsiden av Det hvite hus er det ifølge amerikanske medier kaos ettersom de etter beste evne forsøker å forsvare Trumps uttalelser.

- Mye nervøsitet i Det hvite hus og i Trumps videre omgangkrets foran turen til Arizona, skriver New York Times-journalist Glenn Thrush på .

Selv var ikke Trump i godt humør da han søndag kveld reiste hjem til Washington D.C. fra den 17 dager lange «arbeidsferien» på golfanlegget sitt i Bedminister i New Jersey.

- Reiser tilbake til Washington etter å ha jobbet hardt og sett noe av den verste og mest uærlige Fake News-rapporteringen jeg noensinne har sett, skriver Trump på .