Kåre (92) var i ferd med å gi opp kampen mot staten. Nå får han bli i Norge

(Dagbladet): Kåre Grunnsund (92) emigrerte til Australia i 1952. Før det var han både motstandsmann under andre verdenskrig og en del av den første Tysklandsbrigaden.

Men i løpet av det siste drøye året har mannen fra Kroken i Drangedal i Telemark fått problemer med norske myndigheter.

Han kom tilbake til Norge for å bli våren i fjor. Han vil bli hjemme i Norge og begraves med sine slektninger på hjemstedet. Men Grunnsund fikk i mai brev fra politiet i Telemark om at søknaden hans om statsborgerskap var henlagt, skrev Drangedalsposten i går.

- Fantastisk

Saken vekket stort engasjement, men det kan ha sett ut som at mye bunnet i en misforståelse og at Grunnsund kan ha gjort en feil i søknadsprosessen.

Han følte seg motarbeidet og at prosessen for at han skal få bli i Norge og bli begravet med slekta var for vanskelig. I utgangspunktet måtte han reise ut av Norge tirsdag med mindre han søkte om oppholdstillatelse - tre måneder etter han fikk brevet fra politiet 29. mai i år.

Men etter en stor innsats fra både venner, bekjente og rikspolitikere ser lykken ut til å ha snudd for den gamle skiløperen og motstandsmannen.

- For min del er det fantastisk, sier Grunnsund til Dagbladet i dag etter å ha fått nyheten om at han får bli.

- Er du glad for at du nå kan ta det med ro og ikke tenke så mye på hva du må gjøre for å bli i Norge?

- Jeg kan vel bare si ja, og jeg mener ja, sier han.

- Hvordan har det vært med all oppmerksomheten og hjelpen?

- Jeg synes det er litt for mye av det gode. Jeg håper at mange andre får nytte av det også, sier 92-åringen som har levd et svært innholdsrikt liv.

Et utrolig liv

For halvannet år siden reiste han fra Australia og hjem til Kroken, stedet han vokste opp og bodde til han var 27 år gammel.

Grunnsund reiste til Australia for å jobbe på det store kraftanlegget i Snowy Mountains for selskapet Selmer. Hjemme i Norge hadde han vært en svært habil skiløper og var både kretsmester og telemarksmester i langrenn.

Under krigen hadde han også en rolle i motstandsbevegelsen på tross av sin unge alder. Han og broren var med på å skjule ordføreren i Drangedal, Tor Lundtveit, som var jaktet av nazister. Kåres hovedoppgave var å bringe forsyninger fram og tilbake til tømmerhytta Torsbu, der ordføreren lå i skjul.

Etter krigen var han en del av Tysklandsbrigaden fra 1946-1947. I 1952 var han én av omkring 450 norske spesialarbeidere som fikk reise til Australia for utbyggingen av et stort kraftanlegg i Snowy Mountains sørøst i Australia.

Grunnsund traff også kona Eva fra Bergen, og de to valgte å bosette seg i Australia.

Han var også i mange år trener for det australske VM- og OL-laget på ski. Kåre Grunnsund fikk i 1971 en utmerkelse fra Norges Skiforbund for sin innsats for å gjøre nordisk skisport kjent i Australia, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Bor i kjellerleilighet

Nå bor Grunnsund i en kjellerleiligheten han leier på hjemstedet Kroken. Han har besøkt Norge minst 20 ganger gjennom åra.

Grunnsund forteller til Drangedalsposten at han ba om å få sende søknaden om statsborgerskap for hånd, noe han også skal ha fått lov til. Søknaden innleder han med følgende:

«Har alltid vært god nordmann», skriver Grunnsund, før han redegjør kort for sitt innholdsrike og lange liv på den andre siden av kloden.

Må melde seg

Men søknadsprosessen gikk ikke helt som tenkt for Kåre, som fylte ut for hånd. Nå får han imidlertid sjansen til å bli, etter mye hjelp.

- Han trakk søknaden om statsborgerskap, UDI ble så gjort oppmerksom hans situasjon. Vi sett på saken og har opplyst han om muligheten for å søke oppholdstillatelse for personer som er født norske, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i UDI til Dagbladet.

Han må nå først søke oppholdstillatelse hos politiet, og fylle ut riktig søknad . Deretter kan han søke om statsborgerskap etter to år i Norge.

- Det er fint at han har fått den informasjonen nå. Det er ikke like lett for alle å sette seg inn regelverket for, f.eks. på internett. Vi har også en svartjeneste, der han ville fått god info om hva han kunne gjøre, sier hun.

Venn og støttespiller

Grunnsund vil takke vennen Olav Magne Røsvik, som har trådt til for å få Kåre Grunnsund til å bli i Norge.

- Det har vært en del misforståelser. Delvis på grunn av dårlig veiledning, sier Røsvik til Dagbladet.

- Resultatet ser ut til å bli lykkelig og han kommer til å oppholde seg lovlig videre i landet så lenge han ønsker. Det er viktig for han og at helsa tåler det. Han er stressa og aleine, men vi er veldig glad for at det fortsatt finnes rettferdighet, skjønn, logisk sans i et byråkrati som kan oppfattes iskaldt, sier Røsvik til Dagbladet.

Han har til og med fått stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Drangedal i dag. Også varaordfører Arnt Olav Brødsjø (V) har besøkt Grunnsund i dag for å hjelpe og støtte.

-Det er en fantastisk dag. Han er letta, glad, har kommet over i fighting-modus og ikke gitt opp lenger, sier han.

- Litt uforståelig

Også Drangedals-mannen Lennart Skoglund kjenner Kåre Grunnsund godt.

- Det er mange som ikke forstår at det skal være så vanskelig. Jeg synes det er veldig trasig at man ikke skal få orden på det. Det er litt uforståelig, sier han til Dagbladet.

Skoglund forteller at Grunnsund har besøkt ham hver gang han vært hjemme fra Australia. Grunnsund mener selv han har vært hjemme i Norge minst 20 ganger.

- Han har et ønske om å slå seg ned hjemme og avslutte livet i Kroken. Jeg synes det er trist hvis det ikke lar seg gjøre. Han er en god nordmann som noen, og det framstår som uforståelige regler, sier han.

- Skulle bare mangle

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er glad det ordnet seg for Grunnsund.



- Vi er glade for at UDI har funnet en åpning i regelverket som Kåre Grunnsund kan søke på for å få opphold i Norge. Det skulle bare mangle at dette skulle ordne seg. Det er viktig at vi har regler som setter klare krav, men de skal heller ikke virke mot sin hensikt. Jeg er glad for at de ikke gjør det i dette tilfellet heller. Jeg håper at Grunnsund, sammen med sine nære og kjære, kan glede seg over denne beskjeden, sier Listhaug.

- Det har sannsynligvis vært litt misforståelser. Han har vært frustrert og føler han ikke blir hørt, sier Bård Hoksrud til Dagbladet på besøk hos Grunnsund.

- Kåre har norske foreldre, bodde her i 30 år og ønsker sine siste år i Norge.

- Er regelverket for rigid og vanskelig for en født i Norge og som er såpass langt oppi åra?

- Man har en plikt til å få veiledning. Det man kan lure på om den har vært for dårlig. Det er ikke sikkert hjelpa har vært tilstrekkelig. Jeg vil ikke kritisere UDI, men dette er noe man burde tenke over og være bevisst på hos eldre. Med råd og veiledning kunne dette kanskje vært unngått, sier Hoksrud.

- Det ser ut til å bli en lykkelig løsning. På vegne av kommunen og Kåre som sambygding, er jeg glad dette løser seg, sier varaordfører Arnt Olav Brødsjø til Dagbladet.