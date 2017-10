Kari Hilde French snakker ut: - Jeg stolte litt for mye på UD

FREDRIKSTAD (Dagbladet): Mora til Joshua French (35), Kari Hilde Hodne French (68), gir i slutten av november ut boka med hennes historie om sønnens åtte dramatiske år i fangenskap i Kongo. Den får navnet «Dødsdømt i Kongo» med undertittel «Kampen for frihet».

I kveld deltar hun i et arrangement på Litteraturhuset i Fredrikstad med forfatter og journalist Fredrik Græsvik, som i disse dager er aktuell med boka «Dømt til døden i Kongo» som handler om drapet på sjåføren Abedi Kasongo, den absurde rettssaken som fulgte og de to dømte mennenes vanskelige tid i fengsel i Kongo.

Løslatte Joshua French (35) har ikke gitt livstegn fra seg i det offentlige rom siden han kom tilbake til Norge 17. mai i år etter årene i fengsel. Også mora har vært sparsom med å gi detaljer om sønnens tilstand nå og hvordan tida etter hjemkomsten har vært.

- Jeg var nummen

I dag forteller hun om hvordan hun opplevde 17. mai i år.

- Jeg var overglad, om man kan si det sånn, og jeg var nummen. Det var mange følelser på en gang. Jeg var glad for at jeg var i utlandet, trygt i Israel. Der fikk jeg skjermet meg selv i 14 dager, før jeg dro tilbake til Norge, sier French til Græsvik.

- Det var ganger hvor jeg tenkte den dagen ikke ville komme. Jeg tenkte at om jeg så måtte bo her i Kongo til jeg dør, så får jeg bare bo her. Jeg var beredt på å ta den tiden som var nødvendig, sier hun.

- Jeg stolte litt for mye på UD

Hun sier hun visste lite om sønnens situasjon da de første meldingene fra Utenriksdepartementet (UD) kom. Samtidig hadde hun håp om å få sønnen hjem tidligere da de to først hadde blitt dømt.

- At det skulle gå åtte år, hadde jeg aldri trodd. Jeg stolte litt for mye på UD. Jeg hadde litt for mye tillit til dem i begynnelsen. Jeg skulle hatt litt mindre tillit og gått inn i saken på en annen måte. Jeg kjente ingen som hadde vært i samme situasjon, jeg kjente ingen i Kongo og hadde ikke en anelse om noen ting, sier hun.

Etter at Tjostolv Moland tok sitt eget liv i 2013, flyttet Kari Hilde Hodne French til Kongo og jobbet hver dag med å få sønnen ut.

- Alt som kunne gå galt, gikk galt. Ingenting av det man gjorde nyttet. I ettertid ser man kanskje det at kongoleserne hadde bestemt seg for at de skulle sitte inne en viss tid, sier French.

- Situasjonen var så vanskelig, og med Tjostolv borte, var det en stor påkjenning for Joshua. Han var psykisk syk og det kjentes riktig ut for meg å bli der. Han liker ikke å innrømme at han trengte meg.

Trodde French skulle hjem

Hun sier hun hadde tro på at French ville komme hjem etter at Moland tok sitt eget liv i august 2013.

- Jeg trodde Joshua ville være hjemme før julen. det hadde vi fått signaler om fra mange. Det var flere nesten-løsninger, men det er et eller annet som har skjedd hver gang. Jeg vet ikke hva, sier hun.

- Det var veldig personavhengig hvem som gjorde hva, og det gjorde at det var veldig viktig hvem UD sendte til Kongo eller hvem som var representanter i landet. Jeg har lært mye av disse årene, sier hun.

Hun berømmer blant annet den siste spesialutsendingen Arild Øyen - som er blitt sett på som avgjørende for at French fikk sette beina på norsk jord 17. mai i år.



- Det har vært nokså tøft, men det er en del av mitt liv og hele vår families liv. Kongo-saken kommer til å bli fortalt til barnebarn og oldebarn, sier hun.

Hadde hemmelige mobiler

Da French bodde i Kongo, reiste hun daglig til fengselet med mat og ting sønnen trengte. I tillegg fikk hun sønnen lagt inn på privat sykehus da han ble alvorlig syk.

- Jeg var redd for sikkerheten og hva som kunne skje da han var alene

Hun sier det tok omkring et halvt år etter at de var fengslet, før hun fikk snakket ordentlig med sønnen sin over telefonen.

- De fikk ikke ha mobil i fengselet, men de hadde hemmelig mobil, og en på lager i tilfelle det ble razzia. Da hadde de en annen klar om den ble tatt. Jeg skal ikke røpe alle løsningene, sier hun.

Alvorlige helseplager

35-åringen har selv planer om å dukke fram med det første fra sine ikke navngitte omgivelser for rehabilitering av alvorlige helseplager. Han ble utskrevet fra sykehus i august i år, tidligere enn mange hadde ventet, og hans søster Hanna French har opplyst at det gikk bedre med ham etter at han ble utskrevet.

På sykehus ble han blant annet behandlet for MRSA, antibiotikaresistente bakterier, som framkommer relativt sjeldent i Norge.

Også en film med arbeidstittelen «Mordene i Kongo» er på trappene i disse dager. I filmen, der en stor del av opptakene er gjort i Sør-Afrika, har Aksel Hennie rollen som Joshua French. Tobias Santelmann spiller rollen som French' avdøde venn og kollega Tjostolv Moland.

Kari Hilde Hodne Frenchs bok vil handle om hennes utrettelige opplevelser siden sønnen og Tjostolv Moland ble arrestert i Kongos jungel for drapet på en sjåfør de hadde leid.

Dømt i Kongo

French og kameraten Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld. Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år seinere ble French dømt for å ha drept kameraten. Norske Kripos har imidlertid konkludert med at det ikke lå noe straffbart bak Molands dødsfall.

Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag.

Hva skjedde egentlig i jungelen 5. mai 2009? Fakta om Kongo-saken JoshuaFrench (35) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009.



Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.



Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund.



Bare Moland ble dømt for selve drapet. Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.



18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten.



19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.



I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han av hensyn til sin svært reduserte helsetilstand bodd alene i en leilighet, under vakthold.



Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham enten benådet eller overført til soning i Norge. 17. mai ble han overført til Norge. Han ble innlagt på sykehus og utskrevet i begynnelsen av av august.



Utenriksminister Børge Brende sier det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring. French er overført på humanitært grunnlag, opplyste Brende. Kilde: NTB